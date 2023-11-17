В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Об объявлении воздушной тревоги сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.
В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщалось, что во время тревоги не будет действовать морской и наземный транспорт.
Ранее сообщалось. что ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники. Никто не пострадал. также сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области, писал Telegram-канал Baza.
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В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщалось, что во время тревоги не будет действовать морской и наземный транспорт.
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Мария Фирсова