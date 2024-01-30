ПВО сбила беспилотник в Тульской области

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В небе над Тульской областью система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.В Минобороны РФ уточнили, что дроны самолётного типа были уничтожены над территорией Крыма (11 БПЛА), а также над Белгородской (5 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областями. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Калужской и Тульской областями.
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Элина Позднякова