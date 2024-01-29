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В Ярославле обезвредили боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ

29 января 2024, 16:00
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Ярославле спецслужбы обезвредили взрывное устройство, которое переносил украинский беспилотник, пытавшийся атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Само же предприятие продолжает работу в штатном режиме.


Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга. Всего ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по предприятию, однако долететь смог только один.

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Foreign Affairs: ВСУ не используют Leopard из-за проблем с обслуживанием
29 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto/quantic69

У Украины возникли проблемы с использованием танков Leopard-2.
Военные не могут должным образом обслуживать эти танки, пишет журнал Foreign Affairs.

«Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 оказались подбиты, другие не могут использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», - пишет издание.
По данным журналистов, как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», - пишет издание.
Leopard-2, имея слабую поддержку, добились немного в ходе летнего наступления, сообщает Foreign Affairs. При этом ход украинского «контрнаступа» предлагает мало свидетельств того, что ещё более эффективные и мощные танки могли бы оказать на него решающее влияние.

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#украина
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В Харьковской области объяснили важность освобождения Табаевки
Ганчев: освобождение Табаевки - шаг к освобождению всей Харьковской области
29 января 2024, 14:19

Фото: iStock/rarrarorro

Освобождение села Табаевка в Харьковской области приведет к установлению контроля ВС РФ над всем регионом. Так считает глава администрации Виталий Ганчев.
«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился», - цитирует РИА Новости Ганчева.

Он подчеркнул, что все верят в российских военных и победу России в конфликте.

Напомним, в январе харьковская администрация сообщала, что под контролем российских сил находится 35 населенных пунктов региона.

Напомним, 29 января в Минобороны России заявили, что армия России установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области, освободив населенный пункт от ВСУ.

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ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле
29 января 2024, 14:03

Фото: iStock/aapsky

ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, однако долететь смог только один. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Предварительно, ВСУ запустили сразу четыре беспилотника с территории Черниговской области Украины. До НПЗ оттуда примерно 900 км. В связи с обнаружением дронов в Смоленской области был объявлен план «Ковёр». В тоге три украинских БПЛА рухнули в лесах, так и недолетев до места назначения. Еще один был подавлен силами РЭБ и посажен рядом с одной из установок около 6:30 утра на территории завода «Славнефть-ЯНОС». Сейчас там работают сапёры.

Согласно сообщению, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений на земле.

Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

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#завод
#бпла
#аппарат
#план
#всу
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Российские военные освободили от ВСУ очередное село в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Табаевку в Харьковской области
29 января 2024, 13:29

Фото: iStock/zim286

Армия России установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области, освободив населенный пункт от ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», - говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные отразили три вражеские атаки штурмовых групп 30-й и 32-й мехбригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области. Противник понес потери в количестве 30 человек. Также российские силы ликвидировали две вражеские боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что парламент Крыма планирует признать нахождение полуострова в составе Украины незаконным и юридически ничтожным. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ведомства Владимир Константинов.

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Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране
29 января 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

На Украине случалась мобилизация мужчин с применением насилия. Чтобы избежать аналогичных инцидентов требуется цифровизировать процесс.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

«Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы», - так Зеленский ответил на вопрос ведущей о видео, которые распространяются в Сети, на которых людей хватают на улицах, в транспорте, чтобы мобилизовать.
По словам Зеленского, сотрудники военкоматов не обязаны заниматься этим. Зеленский обратился к военным и депутатам с запросом внести в новый законопроект о мобилизации поправки, «чтобы не было шансов ходить по улицам».

Также президент Украины отметил, что мужчины, которые сбежали в другие страны, должны вернуться на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Его словам передает ARD.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», - сказал украинский лидер.
При этом украинские власти не знают точно, сколько украинцев уехало за границу. Называется приблизительная цифра - порядка 6,5-7,5 млн человек.

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#новости
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ВС РФ разбомбили производство ракет на Украине
Кривонос: 29 декабря ВС РФ разбомбили производство ракет на Украине
29 января 2024, 12:26

Фото: iStock/Alexyz3d

Армия России уничтожила производство ракет на Украине ракетным ударом 29 декабря. Такое заявление сделал украинский генерал Сергей Кривонос.
По его словам, до 29 декабря у Украины было оружие и была возможность его производить.

«Я кстати вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет», - заявил Кривонос.

По его мнению, атаковать предприятие российской стороне помог один из сотрудников.

КБ «Луч» производил ракеты «Нептун» и «Ольха».

Накануне глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. По его словам, удар был нанесен с помощью двух баллистических ракет.


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Стало известно, что украинских силовиков готовили воевать против России с 1991 года
Рогов: украинских силовиков с 1991 года спрашивали о готовности воевать с РФ
29 января 2024, 11:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Еще с 1991 года людей, которые приходили устраиваться на работу в силовые структуры Украины спрашивали об их готовности воевать против России. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что еще с 1991 года людям, которые устраивались на работу в силовые структуры Украины задавали вопрос, готовы ли они воевать против России. Таким образом, по словам Рогова, все эти годы на Украине приветствовалась любая форма сепаратизма, в том числе и раскол православной церкви, и попытки принизить роль и значимость победы СССР в Великой Отечественной войне. А также восхвалялась борьба со всем русским, заключил эксперт.

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Женщина пострадала при обстреле ВСУ белгородского села Мокрая Орловка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Мокрая Орловка, пострадала женщина
29 января 2024, 11:10

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона обстреляла село Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая - у женщины порезы от стекла на лице и руках», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшей оказали помощь на месте. Госпитализация ей не понадобилась.

Гладков также добавил, что при обстреле повреждены два частных дома. Там выбиты окна, пострадали заборы и фасады. Также задета линия газоснабжения, однако последствия обстрела были оперативно устранены сотрудниками аварийных служб.

29 января в Ростовской области средствами РЭБ нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат, который при падении взорвался. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

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Беспилотник взорвался на территории лагеря в Ростовской области
Голубев: в Ростовской области нейтрализован украинский дрон
29 января 2024, 10:55

Фото: iStock/sommersby

В Ростовской области средствами РЭБ нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат, который при падении взорвался. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при падении вражеский беспилотник взорвался на территории загородного лагеря. Взрывной волной выбило окна и повредило стены в нескольких корпусах. При этом Голубев отметил, что в зимнее время лагерь не работает. При украинской атаке никто не пострадал.

29 января беспилотный летательный аппарат также атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.


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