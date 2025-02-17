«Разрушительное действие»: Политолог раскрыл суть предстоящей беседы РФ и США в Эр-Рияде

Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.