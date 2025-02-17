«Разрушительное действие»: Политолог раскрыл суть предстоящей беседы РФ и США в Эр-Рияде

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Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные новости вселяют некоторый осторожный оптимизм с точки зрения выхода из этой патовой ситуации, в которую загнали международные отношения предшественники американской администрации Трампа.
Он подчеркнул, что переговоры — это не консультации, а желание с обоих сторон найти формы восстановления полноразмерных межгосударственных отношений.
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«Я имею ввиду Байдена и его подельников, понимаете. Надо отметить, что полтора часа разговора Путина и Трампа были не про Украину, как пытаются это представить некоторые. Украина — это один из множества вопросов, которые обсуждаются и будут обсуждаться в контексте восстановления российско-американских отношений, которые, если не разорваны, то оказались на беспрецедентно низком уровне. И украинская химера — один из элементов этого разрушительного действия», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что переговоры — это не консультации, а желание с обоих сторон найти формы восстановления полноразмерных межгосударственных отношений.
«Британцы и европейские политические журналисты пытаются все запутать в один клубок. Отношения России и США обсуждают только Россия и США, и после такого качественного полуторачасового телефонного разговора между лидерами, очевидно, что ни США, ни Россия в этом процессе не нуждается посредниках. Если вдруг будут затронуты вопросы, которые коснутся, например, европейских дел, то пригласят кого-то из компетентных представителей этих стран», — сказал Мартынов.
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Анастасия Панченко