Джереми Кларксон призвал сделать премьер-министром Британии Владимира Путина

Джереми Кларксон (Фото: Instagram*/jeremyclarkson1)
Знаменитый британский журналист и экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что хотел бы видеть на посту премьер-министра Великобритании Владимира Путина. Об этом он написал в своей колонке для газеты The Sunday Times.
«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — пишет журналист.
На данный момент премьер-министром Великобритании является Кир Стармер. Кларксон не раз критиковал политика, в особенности его подход к сельскому хозяйству. Журналист называл Стармера «кошмаром для фермеров» за его неоднозначную политику по поводу налога на наследство. К тому же Кларксон высмеивал премьер-министра за то, что он летел на самолете порядка четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.
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