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Джереми Кларксон призвал сделать премьер-министром Британии Владимира Путина

Джереми Кларксон (Фото: Instagram*/jeremyclarkson1)

Джереми Кларксон (Фото: Instagram*/jeremyclarkson1)

Знаменитый британский журналист и экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что хотел бы видеть на посту премьер-министра Великобритании Владимира Путина. Об этом он написал в своей колонке для газеты The Sunday Times.
«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — пишет журналист.

На данный момент премьер-министром Великобритании является Кир Стармер. Кларксон не раз критиковал политика, в особенности его подход к сельскому хозяйству. Журналист называл Стармера «кошмаром для фермеров» за его неоднозначную политику по поводу налога на наследство. К тому же Кларксон высмеивал премьер-министра за то, что он летел на самолете порядка четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.

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#политика
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Вице-президент США Вэнс удивился словам ведущей о причастности свободы слова к Холокосту
Вэнс удивился словам ведущей о причастности свободы слова к Холокосту
17 февраля 2025, 02:16

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал слова телеведущей о свободе слова, которая могла привести к холокосту. Свое мнение политик выразил на своей странице в соцсети X.
«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?», — написал вице-президент.

Такую реакцию Вэнс дал после интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS. В нем ведущая попросила дать комментарий на речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. После она заявила, что свобода слова привела к холокосту. В ответ на это Рубио ответил, что в гитлеровской Германии свобода слова отсутствовала.

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#сша
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#вторая мировая война
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McDonald's может вернуться в Россию уже в этом году
Политолог Сипров: McDonald's может вернуться в Россию в конце этого года
17 февраля 2025, 00:13

Фото: iStock/Natalia Kuzina

По словам политолога, генерального директора ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадима Сипрова, McDonald's может вернуться на рынок РФ уже в конце этого года. Об этом он заявил в своем интервью для aif.ru.
«Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — предположил Сипров.

Такой вывод он сделал на фоне геополитических изменений в мире. В связи с этим Сипров предсказывает возвращение на российский рынок не только McDonald's, но и других крупных западных брендов. В пример он привел PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike и Ford. Политолог уточнил, что первыми в РФ должны появиться именно бренды из США. Ключевым фактором является лояльность к Штатам тех стран, где расположены штаб-квартиры западных компаний.

Также Сипров подчеркнул наличие у США списка банков из РФ, который в первую очередь будут подключены к SWIFT. В связи с этим в России вновь будут работать системы Visa и MasterCard.

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Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Карлсон засмеялся после слов Орбана о подрывах на «Северных потоках»
16 февраля 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Американский журналист Такер Карлсон засмеялся после слов венгерского премьера Виктора Орбана о нерешительности ФРГ на фоне подрывов ниток «Северного потока».
Карлсон спросил, как альянс НАТО способен сегодня существовать, если крупнейший участник блока (США) по факту совершил «акт промышленного терроризма» против немецкой стороны.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил Виктор Орбан.
После слов премьер-министра, Карлсон засмеялся, прикрыв ладонью лицо. К слову, вместе с ним смеялся весь зал.

Теракт на нитках газопровода «Северный Поток» произошел в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, чего хотят добиться в США.

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В США захотели разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР
Спецпосланник Келлог: США намерены разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР
16 февраля 2025, 11:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передают украинские СМИ.
Согласно утверждению Келлога, Москва недавно сформировала союз с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. По его словам, подобных объединений не было еще несколько лет назад.

Келлог подчеркнул, что необходимо не допустить расширения этих альянсов.

Ранее Келлог оценил возможность участия Европейского союза в переговорах по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене
Спикер ГД Володин: Вице-президент США Вэнс объективно оценил ситуацию в ЕС
16 февраля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс объективно оценил ситуацию в Евросоюзе (ЕС), но его не услышали, поскольку участники конференции в Мюнхене не были готовы услышать правду. Об этом в личном Telegram заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что политики ЕС хотят любыми способами зацепиться за власть, несмотря на принятые ими ранее вредные решения.

Кроме того, по мнению Володина, политическая элита ЕС является неадекватной и некомпетентной. Российский политик заметил также, что Германия не в состоянии предлагать объединяющие решения.

«Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс (...) Но изменения неизбежны», — резюмировал Володин.

Вэнс в рамках Мюнхенской конференции говорил о том, что европейцы отошли от своих ценностей, и это — главная угроза, а не Китай или Россия.

Ранее сообщалось об экстренном заседании в ЕС.

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