Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о гибели трех человек после атаки беспилотника. Воздушный аппарат поразил частный дом в Александровском районе ночью. Об этом он написал в MAX.
«Один из дронов попал в двухквартирный жилой дом», — отметил Авдеев.
По словам главы региона, среди погибших — семилетний ребенок и двое взрослых. Семья проживала в этом здании. На место происшествия выехали оперативные службы. Спасатели разбирают завалы, следователи устанавливают все обстоятельства удара. Власти региона организуют помощь родственникам погибших.