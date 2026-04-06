В Новороссийске пострадали 92 дома в результате ударов БПЛА ВСУ
В ночь на 6 апреля в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск повреждения получили 73 частных и 19 многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в Восточном районе города повредило 72 частных и пять многоквартирных домов. В одном из домовладений пострадала газовая труба, что привело к временному отключению газоснабжения на участке.
В Южном районе зафиксировали повреждения семи многоквартирных и одного частного дома, а также кровель и балконных конструкций нескольких зданий. В Центральном районе зацепило семь квартир.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате ударов БПЛА пострадали восемь человек. Обломки беспилотников, в частности, упали на многоквартирный жилой дом.
