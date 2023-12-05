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Американский генерал Марк Милли попытался поднять боевой дух украинских боевиков призывом «резать русским глотки». Традиционные русофобские выпады штабистов Пентагона теперь направлены на российский тыл.
Произнося свою людоедскую и пронизанную истерическим пафосом речь, Милли в очередной раз подчеркнул свое отчаяние, так как совсем недавно он заявлял о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с «утраченных территорий». Залужный также отчитывался перед тем же Милли в военных неудачах. Злая обреченность, звучащая в словах генерала, не поможет США в их страстном желании уничтожить всех русских.
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