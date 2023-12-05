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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».
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Екатерина Коршунова