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РИА Новости: Российские дроны сильно напугали украинского эксперта Берлинскую

20 января 2024, 07:25
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют угрозу для ВСУ, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в разговоре с журналисткой Натальей Мосийчук.
«Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва <...> Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», —отметила Берлинская.

По её словам, всё более растущая автономность российских беспилотников делает традиционные средства радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины неэффективными.


Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу. В качестве беспокоящего примера американское издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник». В публикации отмечается, что этот беспилотник может быть использован в качестве комбинированной боевой единицы совместно с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности и дополнительные функции, которыми оснащен этот БПЛА, делают его очень опасным оружием. Например, на ударный дрон установлен авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1, что значительно улучшает летные характеристики аппарата, сказано в материале.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

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#сво
#украина
#бпла
#всу
#вооружённые силы рф
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Российская армия нанесла удар по Одессе советскими ракетами П-35Б
20 января 2024, 05:24

Фото: сайт Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили украинские комплексы ПВО в Одессе с помощью старых советских ракет П-35Б. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, несколько ракет из комплексов "Утес" и "Редут" с аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой «были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы».

П-35 давно сняты с производства, их модернизация бессмысленна из-за длительного хранения и продления сроков эксплуатации. Однако при этом продемонстрировали хорошую эффективность поражения военных объектов на Украине.

П-35 — это советская сверхзвуковая противокорабельная ракета массой более четырех тонн с дальностью стрельбы до 400 километров. Её последняя модификация, П-35Б, использовалась береговыми стационарными и подвижными ракетными комплексами «Утес» и «Редут».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о применении гиперзвукового оружия для удара по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). В период с 13 по 19 января 2023 года Вооружённые силы России использовали авиационные ракетные комплексы "Кинжал" для атаки по выявленным целям.

В результате российских ударов были уничтожены вражеские объекты военно-промышленного комплекса, где ремонтировали боевую технику и вооружение. Также на пораженных предприятиях изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны. Кроме того, ударами ВС РФ были поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистов.

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#одесса
#вс рф
#сво
#ракетный удар
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МАГАТЭ заявило об обнаружении новых мин в районе Запорожской АЭС
20 января 2024, 03:10

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об обнаружении новых мин в районе Запорожской атомной электростанции — в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями АЭС. Об этом сообщает 20 января «Российская газета».
«Мины по периметру Запорожской атомной электростанции <...> Ранее они были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь они снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для персонала станции», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Специалисты агентства работают на ЗАЭС, начиная с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Российское Минобороны регулярно оповещает МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС и проводимых на станции измерениях и анализах. С октября прошлого года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом». Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, количество попыток атаковать станцию заметно уменьшилось по сравнению с периодом начала СВО на Украине.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами.

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#мина
#запорожская область
#аэс
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Otse: К весне 2024 года ЕС должен передать Киеву миллион снарядов
20 января 2024, 00:28

Фото: iStock/ValtimorN

Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, слова которого приводит издание Otse.
«Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — отметил Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас в Таллине, подчеркнув, что таким образом ЕС «держит слово» в выполнении своих обязательств.

Еврокомиссар также отметил, что около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы континента, а стало быть, нужно убедиться, что техника в первую очередь пойдет Украине.

Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе подчеркнул, что мировое производство артснарядов калибра 155 мм не сможет удовлетворить потребности украинской армии в военном снаряжении. Эта заявка стала откликом на комментарии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который подчеркнул невозможность полного покрытия потребностей в вооружении за счет внутреннего производства.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

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#боеприпасы
#евросоюз
#украина
#поставки
#оружие
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Рогов оценил слова представителя НАТО о грядущей войне с Россией
Рогов: слова представителя НАТО Бауэра о войне с Россией являются безумством
19 января 2024, 22:26

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Напомним, Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», - цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, есть понятие «неприемлемый ущерб». Оно было выработано на Западе во время противостояния с Советским Союзом. Это предполагаемые потери в западных странах, которые могли быть в результате ответного ядерного удара СССР. Именно ядерная опасность делала невозможным развязывание войны против Советского Союза.

Рогов отметил, что западное руководство прекрасно опознавало тот факт, что если они сунутся в СССР, «то выжить они не смогут».
При этом, по его словам, Запад, поднимая градус агрессии и вовлеченности в украинский конфликт, так и не сделал никаких выводов после провала контрнаступления ВСУ.

Таким образом, Рогов считает, что именно грядущая победа России в конфликте станет гарантией того, что страны НАТО не станут на нее нападать.

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#рогов
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«Лучшая сделка в мире»: Кулеба меняет жизни украинцев на оружие США
Кулеба назвал хорошей сделкой бои с ВС РФ в обмен на оружие и деньги США
19 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих военных для участия в боевых действиях против армии России, взамен Украина просит американские оружие и деньги. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает Bloomberg.
По словам Кулебы, что при таком раскладе США сохраняют жизни своих солдат.

«Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу», — заявил Кулеба журналистам в Давосе.

Ранее Кулеба заявлял, что ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ. По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.

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#контрнаступление
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В США заговорили о мирных переговорах России и Украины
Дэвис: США должны прекратить помощь ВСУ и начать мирные переговоры
19 января 2024, 21:22

Фото: iStock/Diy13

США должны прекратить финансировать Украину и начать задумываться о начале мирных переговоров для завершения конфликта. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое», - заявил Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, США должны смиренно согласиться на мирные переговоры конфликтующих сторон, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

При этом на Западе предполагают, что конфликт России и Украины может продлиться еще от двух до пяти лет.

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#сша
#деньги
#конфликт
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#рф
#переговоры
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В Курске объявлена ракетная опасность
Старовойт: В Курске запущено оповещение ракетной опасности
19 января 2024, 21:00

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

При этом он призвал тех, кто находится на улице уйти в безопасное место.

17 января ракетная опасность была также объявлена в Белгороде и Валуйках. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Он призывал местных жителей укрываться в безопасных местах. 18 января в Белгороде еще раз объявляли ракетную опасность.

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#telegram
#курская область
#ракетный удар
#опасность
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В США рассказали о следующем возможном контрнаступлении ВСУ
CNN: ВСУ могут пойти в новое контранаступление в 2025 году
19 января 2024, 20:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В этом году Россия и Украина вряд ли достигнут значительных побед на фронте, поскольку будут восстанавливать силы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Отмечается, что конфликт на Украине может растянуться как минимум на ещё два года. При этом в 2025 году ВСУ могут организовать новое контрнаступление, целью которого станет возвращение оккупированного российскими военными Мелитополя. До этого момента украинская армия вряд ли сможет пойти в крупное наступление.

Ранее профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс заявил, что Украина ещё может одержать победу в конфликте с Россией. Страна вряд ли вернёт себе утраченные земли, но может рассчитывать на позитивный исход в 2025 году. Для этого стране необходимо пережить текущий год.

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#всу
#контрнаступление
#конфликт
#россия
#спецоперация
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«Большинство убиты»: член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
19 января 2024, 20:45

Фото: iStock/e-crow

В рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях против ВС РФ бывшие и действующие служащие Иностранного легиона. Об этом рассказал член подразделения, француз по имени Франк, его словам передает газета Times.
По данным издания, многие из бывших и действующих легионеров отправились для участия в боевых действиях на Украине, при этом официальных данных Франция не предоставляла.

Франк приехал на Украину, заручившись лишь песней легиона. С тех пор домой он не возвращался. По его словам, из всех французских наёмников, которых он знал, осталось только четверо. Большинство из них вернулись на родину или были убиты.

«Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут хуже, чем все, что мы видели раньше», - рассказал Франк.

Ранее французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказывала, что на Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов.

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