РИА Новости: Российские дроны сильно напугали украинского эксперта Берлинскую

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Новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют угрозу для ВСУ, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в разговоре с журналисткой Натальей Мосийчук.
«Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва <...> Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», —отметила Берлинская.По её словам, всё более растущая автономность российских беспилотников делает традиционные средства радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины неэффективными.
Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.
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Артем Путинцев