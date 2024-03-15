Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, командование ВСУ ненавидит Зеленского, который отдает «идиотские» приказы и посылает солдат на убой. Он отметил, что после того, как украинский лидер узнал о возможном бунте, он сразу же отдал приказ о начале зачистки в командном составе.
Рогов рассказал, что серьезное обострение ситуации произошло из-за отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Поскольку Зеленский сильно опасается военного переворота, он также отдал приказ о переброске в Киев наиболее близких ему частей спецназа.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» подчеркнул, что переворот на Украине будет возможен только в случае его согласования с «кураторами» страны — американцами или британцами. Однако такой исход событий не является выгодным для Запада.
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Рогов рассказал, что серьезное обострение ситуации произошло из-за отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Поскольку Зеленский сильно опасается военного переворота, он также отдал приказ о переброске в Киев наиболее близких ему частей спецназа.
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Екатерина Коршунова