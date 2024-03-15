Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта

Россия эффективно использует связку дронов и артиллерии против Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему взаимодействие между этими родами войск постоянно улучшается. Об этом пишет 15 марта военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. • Взаимодействие между этими родами войск улучшается.