Российские военные ликвидировали за все время спецоперации 5 962 иностранных наемника, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

«Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — заключили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства России, всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.На втором месте по числу военных в ВСУ находится Грузия – оттуда прибыло 1 042 человека, из них уничтожен 561 боевик.Кроме того, на стороне ВСУ воюет 1 113 бойцов, ликвидирован уже 491, а из 1005 канадских наёмников уничтожено 422. Из Великобритании на Украину прибыло 822, уничтожено 360.Также в Минобороны рассказали, что из Румынии приехало 784 наёмника, 349 ликвидированы; из Германии – 235, уничтожено 88.