«Гнали на фарш»: Боец ВСУ раскритиковал новых командиров

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Командование ВСУ отправляет людей «на фарш», высылая их на неподготовленные позиции. Такое мнение озвучил украинский военнослужащий Евгений Шароваров на своей странице в Facebook*
Как утверждает боец, новые командиры отправляют солдат на позиции, на которых большой риск потерь личного состава.
Шароваров обратил внимание, что офицеры управляют боевыми действиями, используя беспилотники, из-за чего не знают каковы реалии боя на земле. Как полагает военнослужащий, ВСУ потеряли три танка Abrams, оказавшись слишком близко к российским позициям.
Он отметил, что предыдущие офицеры, когда «командование гнало людей на фарш», могли смело заявить, что отказываются отправлять своих людей и отказывались исполнять приказы, связанные с бессмысленной гибелью солдат.
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«Сядете здесь» — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. «Что там? Есть укрытие? Там кто-то был?» — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два «карандашика». Однако он честно говорит: «Не знаю. Просто точка на карте», — рассказал боец.
Он отметил, что предыдущие офицеры, когда «командование гнало людей на фарш», могли смело заявить, что отказываются отправлять своих людей и отказывались исполнять приказы, связанные с бессмысленной гибелью солдат.
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Алина Юрчак