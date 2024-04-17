Рогова ошарашила идея пригласить представителей Украина на ЗАЭС

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал риски присутствия представителей Украины на ЗАЭС, пишет РИА Новости.
Как отметил Рогов, комментируя недавнее высказывание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, представителям Киева там делать нечего. Тот предложил Москве и Киеву совместно провести оценку технического состояния станции.
По слова Рогова, Гросси пытается «притащить» украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. России такая легализация не нужна, подчеркнул он.
По мнению Рогова, попадание представителей Украины на объект приведёт к корректировке дальнейших ударов по станции. В настоящее время сотрудники Запорожской АЭС соблюдают все правила и стандарты по безопасности, заключил он.
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По слова Рогова, Гросси пытается «притащить» украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. России такая легализация не нужна, подчеркнул он.
По мнению Рогова, попадание представителей Украины на объект приведёт к корректировке дальнейших ударов по станции. В настоящее время сотрудники Запорожской АЭС соблюдают все правила и стандарты по безопасности, заключил он.
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Алёна Самарева