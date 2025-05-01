Роль разлучницы, «‎дружеский секс» с солистом группы Little Big Прусикиным* и переезд в США: как сейчас живет Софья Таюрская

Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Певица Софья Таюрская, ставшая известной как вокалистка панк-поп-рейв группы Little Big, долгое время пользовалась популярностью в России.
Однако после начала спецоперации она осудила её и уехала в США с фронтменом группы Ильей Прусикиным*. В материале «Радио 1» расскажем о её творческом пути и текущих занятиях.
В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».
Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.
В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.
Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.
Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.
В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.
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* Признан Минюстом иноагентом.
Участие Софьи Таюрской в Little BigСофья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу.
В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».
Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.
Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*Софья Таюрская и Илья Прусикин*, солист группы Little Big, подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда Прусикин* опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса».
В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.
Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.
Софья Таюрская и Илья Прусикин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Публично поддержали УкраинуПосле начала спецоперации Софья Таюрская и Илья Прусикин* поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана.
Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.
В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.
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Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big
* Признан Минюстом иноагентом.
Дарья Осипова