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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Роль разлучницы, «‎дружеский секс» с солистом группы Little Big Прусикиным* и переезд в США: как сейчас живет Софья Таюрская

Роль разлучницы, «‎дружеский секс» с солистом группы Little Big Прусикиным* и переезд в США: как сейчас живет Софья Таюрская

Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Софья Таюрская, ставшая известной как вокалистка панк-поп-рейв группы Little Big, долгое время пользовалась популярностью в России.
Однако после начала спецоперации она осудила её и уехала в США с фронтменом группы Ильей Прусикиным*. В материале «Радио 1» расскажем о её творческом пути и текущих занятиях.

Участие Софьи Таюрской в Little Big

Софья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу.

В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».

Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.

Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*

Софья Таюрская и Илья Прусикин*, солист группы Little Big, подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда Прусикин* опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса».

В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.

Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.

Софья Таюрская и Илья Прусикин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Публично поддержали Украину

После начала спецоперации Софья Таюрская и Илья Прусикин* поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана.

Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.

В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.

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Группа Little Big распалась

Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big

* Признан Минюстом иноагентом.
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Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
Операторы БПЛА ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
01 мая 2025, 13:40

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Расчёт операторов БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Для атаки использовался новый комбинированный боеприпас типа «колокольчик».
Об этом корреспонденту ТАСС рассказал российский боец с позывным Кучер. По его словам, его подразделение получило от воздушной разведки информацию о пункте управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Разведчики также передали операторам БПЛА ВС РФ координаты цели.

«С помощью боеприпаса типа "колокольчик", который испытывали впервые, мы нанесли поражение врагу. Снаряд показал себя очень эффективно, продолжаем работу. Победа будет за нами!» — сказал российский военнослужащий.

Ранее, другой боец этой же группировки с позывным Дед сообщил, что специалисты технического отдела бригады произвели модификацию боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для всех типов беспилотников. Теперь начинять дрон взрывчатыми веществами можно непосредственно на позициях, а мощность и состав заряда подбираются в зависимости от типа выбранной цели.

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#победа
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#бпла
#специалисты
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Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
01 мая 2025, 12:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

Установление полного контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики является важнейшей целью Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В связи с этим он оценил освобождение села Новое на границе Харьковской области и ДНР. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист отметил важность взятия этого населённого пункта, которое приближает полное освобождение от ВСУ территории ДНР. Также, по словам эксперта, большое значение имеет создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями.

Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.

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#эксперт
#днр
#всу
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ВСУ перебросили в южную часть ДНР большую группу иностранных наёмников
01 мая 2025, 12:27

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ разместило у линии фронта на Южнодонецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, иностранные наёмники в немалом количестве были переброшены в зону боевых действий на юге Донецкой Народной Республики сравнительно недавно.

«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.

По их словам, иностранцы входят в состав 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили украинские военнопленные из этого соединения.

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#иностранцы
#всу
#наемники
#днр
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ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли минимум семь человек
01 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей.

По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.

Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.

В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.

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#всу
#атака
#дрон
#рынок
#херсонская область
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#бпла
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Пригожин негодует из-за намерения СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин
01 мая 2025, 12:16

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин, сообщило издание Газета.Ru.
Валерия представила клип на композицию «С чего начинается Родина» и попала в скандал. В ролике артистка поет на фоне разрушенных зданий, из-за этого СБУ хочет проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — выразил свое мнение муж Валерии.

Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон», — добавил Пригожин.

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