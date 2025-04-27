Солист Little Big Илья Прусикин* нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента

Илья Прусикин* (фото: Instagram** @iliyaprusikin)
Солист группы Little Big Илья Прусикин* нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что музыкант переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Сделку заключили ещё около года назад.
На такой шаг Прусикин* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и прочие отчисления с песен группы в России и не испытывать проблем с доходами после переезда в США.
К слову, Пязок является ключевой фигурой в коллективе. В настоящее время она вместе с группой находится в Лос-Анджелесе.
Также известно, что у Прусикина* в России наблюдаются проблемы с налогами. ФНС в очередной раз заблокировала все счета музыканта из-за долга в 50 285 рублей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
На такой шаг Прусикин* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и прочие отчисления с песен группы в России и не испытывать проблем с доходами после переезда в США.
К слову, Пязок является ключевой фигурой в коллективе. В настоящее время она вместе с группой находится в Лос-Анджелесе.
Также известно, что у Прусикина* в России наблюдаются проблемы с налогами. ФНС в очередной раз заблокировала все счета музыканта из-за долга в 50 285 рублей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова