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Российские хакеры выложили в сеть данные 2,6 тысячи украинских военкомов

22 февраля 2024, 11:37
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») получили доступ к списочному составу и личным данным сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Это аналог военных комиссариатов.
В своём телеграм-канале российские умельцы рассказали, что сумели взломать министерства обороны Украины и достали полные списки личного состава всех ТЦК, включая даже врачей, которые проводят медкомиссии.

«Теперь мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял умирать в Авдеевку», — сказано в сообщении.


Хакеры также обещают показать всю подноготную тех, кто по приказу американцев уничтожает славян, чтобы украинцы знали в лицо и понимали сущность тех, кого лучше обходить стороной. Например, начальник центра комплектования Сергей Кутний является завсегдатаем БДСМ-вечеринок, что подтверждается фотографиями из его личного архива. Его коллеги Антон Цику из полтавского ТЦК и Александр Кравчук из киевского центра состоят в соцсетях в сообществах пользователей с сексуальными девиациями. Николай Кавка пытался насильно забрать в военкомат мужчину, гулявшего с малолетним ребенком.

О своих доблестных защитниках украинцы узнают много нового и интересного, обещают «Злые русские хакеры».

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В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации
22 февраля 2024, 13:03

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На месте взрыва СВУ в Киевской области нашли огромное количество листовок против насильственной мобилизации, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для «РИА Новости».
По его словам, утром 15 февраля у городской администрации Ржищева в Киевской области подорвалось самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на месте взрыва огромное количество листовок против насильственной мобилизации. Это происшествие решили замять и не афишировать.

«Сразу пошёл посыл про теракт, заложенное СВУ, рашистов и орков — всё стандартно. С самого утра начали поквартирный обход в районе происшествия, опрашивали свидетелей, смотрели камеры видеонаблюдения. Никто ничего не видел, по камерам глухо», — рассказал Лебедев.

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Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение и технику
22 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/alexkich

Западу не нужно ни оружие, ни боеприпасы, все их необходимо передать Киеву, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для украинской журналистки Натальи Мосейчук.
По его словам, в случае возникновения вооружённого конфликта с Западом, всё то оружие, которое есть у стран НАТО и ЕС, превратится в металлолом, поскольку эта война будет вестись другими методами.

«Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — прокомментировал ситуацию Данилов.

Секретарь СНБО призвал союзнические Киеву страны последовать примеру Дании и просто передать всё имеющееся у них оружие Украине.

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Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
22 февраля 2024, 12:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киевские власти бросают под Работино всё новые подразделения, пытаясь всеми силами удержать село, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам эксперта, наиболее ожесточённые бои ведутся на ореховском направлении в Запорожской области. Инициатива остаётся на стороне российской армии, однако, ВСУ до последнего стараются сохранить свои позиции.

«Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области», — рассказал агентству Рогов.

Не так давно Рогов сообщал, что самые тяжёлые бои проходят в районах Работино и Вербового.

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#запорожская область
#вс рф
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Журналист Швунг: В Киеве запаниковали из-за продвижения российской армии
22 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве паникуют, глядя на успехи российской армии на полях СВО, об этом рассказал посетивший Киев журналист Грегор Швунг в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, украинцы осознают, что ситуация на полях спецоперации для ВСУ стала крайне тяжёлой.

«Здесь в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта», — рассказал Швунг.

Он также подчеркнул, что у киевских властей нет плана "Б", и у них не останется ресурсов на борьбу, если Соединённые Штаты Америки не одобрят очередной пакет военной помощи для Вооружённых сил Украины.

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#украина
#всу
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Украина сосредоточила на белорусской границе группировку в 112-114 тысяч человек
22 февраля 2024, 11:03

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией многотысячную ударную группировку, об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По словам Хренина, Украина сосредоточила на белорусской границе ударную группировку численность в 112-114 тысяч человек.

Напомним, ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал страну готовиться к войне.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — заявил Лукашенко.

Лидер РБ также напомнил, что все крупнейшие мировые конфликты начинались с запада на восток, после чего с позором откатывались обратно.

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#белоруссия
#украина
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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Херсонской области, два человека ранены
22 февраля 2024, 10:44

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский войска атаковали пассажирский автобус в Херсонской области при помощи дрона, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«На дороге Новая Каховка — Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

Несмотря на то, что водителю удалось избежать прямого столкновения с устройством, его осколками была ранена одна их пассажирок и сам водитель.

Сальдо отметил, что водителю удалось оказать всю необходимую медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Женщину пришлось госпитализировать.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#беспилотник
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Медведев: Возможно, для завершения СВО придётся дойти до Киева
22 февраля 2024, 10:22

Фото: сайт Кремля

Для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева. Такую возможность не исключил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.

Медведев подчеркнул, что угроза эта является интернациональной. Он пояснил, что хотя Киев по своим корням и русский город, он управляется извне «интернациональной бригадой» противников России во главе с США. Если для окончательной победы российским войскам придётся брать Киев, они сделают это, заключил зампред Совбеза РФ.

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#история
#город
#киев
#медведев
#рф
#сво
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Удар по полигону с русскими солдатами и зачистка Крынок: последние новости СВО
22 февраля 2024, 09:44

Фото: istock / Dmitry Andreev

Российские военные зачищают освобожденные ранее Крынки и штурмуют сразу несколько населенных пунктов на Донецком направлении. На каком участке фронта удалось продвинуться ВС РФ и где ВСУ нанесли удар американскими ракетами по военному полигону с российскими солдатами, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российская артиллерия работает к югу и западу от села Работино. Под ударами ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Железнодорожном и Гуляйполе, сообщает портал «WarGonzo». ВС РФ применяют для ударов по противнику ФАБы (фугасные авиационные бомбы-прим.ред) с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции – прим.ред). Атака направлена вглубь обороны ВСУ.

За минувшие сутки на этом направлении противник потерял два танка и бронированный автомобиль. В свою очередь, ВСУ наносят массированные обстрелы по российским войскам в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом.

Донецкое направление


ВС РФ перешли в атаку в направлении Новомихайловки. В результате боя удалось закрепиться в Победе и продвинуться к Георгиевке. Установления контроля на этих участках позволит наладить логистику, так как через них проходит трасса с твердым покрытием. Также ВС РФ провели серию успешных атак в Первомайском, об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Наши бойцы имеют продвижение в районе н.п. Ласточкино, также успешно штурмуют позиции в Первомайском. ВС РФ после освобождения Победы устремились в новом направлении», - Лисицын.

Под обстрелами украинские позиции в Екатериновке, Елизаветовке, Курахове, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Нетайлове, Карловке, Тоненьком, Ласточкино. ВСУ наносят удары по позициям ВС РФ в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка.


Херсонское направление


ВС РФ продолжают зачищать Крынки. В настоящий момент в селе остается несколько десятков солдат ВСУ, сообщает телеграм-канал «Два майора».

Противник бьет с правого берега артиллерией и дронами. Со стороны ВС РФ работают десантные группы. Потери ВСУ на Херсонском направлении составили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, танк, самоходную установку Zuzana, а также две гаубицы Д-30.


ВСУ нанесли удар по полигону с российскими солдатами


Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на Донецком направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По предварительной информации, удар был нанесен американскими ракетами HIMARS.

Количество раненых и погибших в настоящее время не известно. Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ не комментировало.

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#всу
#вс рф
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Российские десантники выбивают части ВСУ с позиций на Запорожском направлении
22 февраля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Бойцы ВДВ России успешно выбивают боевиков ВСУ с их позиций на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным Спартак.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости российский боец отметил, что в целом ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения спокойная. Под давлением войск ВС РФ противник постепенно отступает с занимаемых рубежей.

«Положение сложное, но, как говорят у нас в армии, контролируемое», — сказал солдат.

Спартак также добавил, что разведчики с помощью беспилотников вычисляют огневые точки неприятеля и места скопления боевиков ВСУ, а танкисты затем выдвигаются на боевые позиции для стрельбы. Огонь ведётся с расстояния около десяти километров, уточнил десантник. Инициатива на Запорожском направлении находится в руках российских военных, заключил боец.

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#спартак
#всу
#вс рф
#солдат
#запорожская область
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