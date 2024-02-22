Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») получили доступ к списочному составу и личным данным сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Это аналог военных комиссариатов.
В своём телеграм-канале российские умельцы рассказали, что сумели взломать министерства обороны Украины и достали полные списки личного состава всех ТЦК, включая даже врачей, которые проводят медкомиссии.
«Теперь мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял умирать в Авдеевку», — сказано в сообщении.
Хакеры также обещают показать всю подноготную тех, кто по приказу американцев уничтожает славян, чтобы украинцы знали в лицо и понимали сущность тех, кого лучше обходить стороной. Например, начальник центра комплектования Сергей Кутний является завсегдатаем БДСМ-вечеринок, что подтверждается фотографиями из его личного архива. Его коллеги Антон Цику из полтавского ТЦК и Александр Кравчук из киевского центра состоят в соцсетях в сообществах пользователей с сексуальными девиациями. Николай Кавка пытался насильно забрать в военкомат мужчину, гулявшего с малолетним ребенком.
О своих доблестных защитниках украинцы узнают много нового и интересного, обещают «Злые русские хакеры».
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«Теперь мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял умирать в Авдеевку», — сказано в сообщении.
О своих доблестных защитниках украинцы узнают много нового и интересного, обещают «Злые русские хакеры».
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Александр Бойцов