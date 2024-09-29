Российские хакеры взломали СБУ

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Российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что теперь по сети распространяются контакты украинских силовиков, их ФИО и аккаунты в соцсетях.
По данным издания, в свободный доступ попали даже данные курсантов академии СБУ за несколько последних лет. Любой желающий может найти персональные ключи и изучить базу данных с IP-адресами сотрудников.
Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры получили доступ к конфиденциальной переписке в компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT. Отмечалось, что в результате кбиератаки похитили данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению некоторых сотрудников, могут представлять угрозу национальной безопасности США.
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