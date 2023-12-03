Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»

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Суд вынес приговор хакеру, который украл данные клиентов медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что инцидент с кражей 300 Гб данных произошёл в мае прошлого года. Хакер взломал систему через удалённый сайт корпоративного телевидения. Однако до сих пор неизвестно, кто дал к нему доступ.
Мировой суд Москвы 25 июля оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов. Роскомнадзор утверждал, что инцидент произошёл из-за компрометации учётной записи одного из сотрудников, что дало возможность хакерам украсть данные. При этом в компании не признали свою вину.
Отмечается, что суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы хакера Фуад Маариф-оглы Алекперова.
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Мировой суд Москвы 25 июля оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов. Роскомнадзор утверждал, что инцидент произошёл из-за компрометации учётной записи одного из сотрудников, что дало возможность хакерам украсть данные. При этом в компании не признали свою вину.
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Анастасия Чинкова