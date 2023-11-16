Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

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Расчет минометов из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе специальной операции. Эту информацию сообщили в Министерстве обороны через РИА Новости.
Также группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отследила процесс и подтвердила результаты уничтожения целей.
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