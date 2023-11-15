В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта

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Экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга», – заявил Шаффер.Бывший американский разведчик напомнил, что с самого начала конфликта утверждал, что победа будет за Россией.
До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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Алина Юрчак