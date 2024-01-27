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Российские военные ликвидировали в зоне СВО нациста Ярого

«МК»: ВС РФ ликвидировали в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого
27 января 2024, 13:18
Фото: iStock/Kuzma

Фото: iStock/Kuzma

Российские военные уничтожили в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».
Отмечается, что украинский националист Василий Яремко был ликвидирован российскими военными в ходе боя за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

Отряд «Белые демоны», возглавляемый 50-летним Ярым, входил в националистический батальон «Карпатская сечь».


Ранее сообщалось, что российский десантник из Тулы с помощью дронов уничтожил свыше ста украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. Он также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи.

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Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
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#всу
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Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
27 января 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На позициях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике украинские солдаты отчаянно надеялись на спасение их российскими войсками. Об этом рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко.
Украинский военный в беседе с ТАСС рассказал, что в момент, когда в их окопах появились российские бойцы, он и его товарищи по-настоящему обрадовались. Он пояснил, что до этого они с сослуживцами на протяжении 30-ти часов ползали по окопам, не поднимая головы, тщетно просили командиров отвести измотанную и обескровленную часть с передовой, так же безрезультатно запрашивали помощи в живой силе и технике по радио.

«Уже полное отчаяние наступило», — вспоминает Гриненко.

Он также сообщил, что в тот момент, когда к ним на позиции пришли бойцы ВС РФ (не ворвались, а просто пришли!), никто из его однополчан, как и он сам, не собирался воевать.

«Мы поговорили с ребятами, рассказали, что мы украинцы из ВСУ. Нам сразу сказали, чтобы чувствовали себя спокойно — никто силу применять не будет», — продолжил свой рассказ военнопленный.

Он пояснил, что штурмовики его бригады были фактически брошены на передовой, без огневой поддержки, воды и провизии. У них имелось только стрелковое оружие, патроны к которому закончились через четыре часа боя. Понятно, что солдаты ВСУ ждали возможности сдаться в плен как спасения, заключил Гриненко.

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#оружие
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Развожаев назвал источник громких звуков над Севастополем
Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны тренировкой ППДО
27 января 2024, 10:16

Фото: iStock/bartoshd

Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, вызваны тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тренировка расчётов ППДО сопровождалась стрельбой из гранатомётов.

За минувшие сутки украинские военные 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено свыше 40 боеприпасов. Об этом сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

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#тренировки
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Депутат Рады Федина: Киев не сможет запретить украинцам смотреть контент из РФ
27 января 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинские власти не в силах полностью перекрыть гражданам страны доступ российским информационным ресурсам. Соответственно, нет никакой возможности запретить людям смотреть знакомиться с контентом из России.
Этот факт признала депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина. В эфире YouTube-канала NewsRoom парламентарий посетовала, что, вопреки всем существующим запретам и ограничениям, украинцы запускают VPN, после чего смотрят то, что пожелают, в том числе на российских ресурсах.

Особенно Федину возмущает поведение украинской молодёжи. По её словам, молодые люди и подростки сознательно выбирают для просмотра российские фильмы и передачи в качестве своеобразного протеста против активного процесса «украинизации», внедряемого властями. Она рассказала, что недавно видела во Львове, который считается «антирусским» городом, девушек, пользующихся российской социальной сетью «ВКонтакте», запрещённой на территории Украины.

Виновными в таком положении вещей депутат назначила украинское министерство цифровой трансформации. По мнению Фединой, представители ведомства слишком увлекаются проектами в интересах других министерств и не занимаются своими прямыми обязанностями, которые она видит в установлении жёсткой цензуры в украинском Интернете.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
27 января 2024, 01:25

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение последних 24 часов украинские военные провели 15 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 42 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«За прошедшие сутки представительством ДНР в СЦКК зафиксировано пятнадцать фактов вооруженных атак Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Восемь обстрелов произошли на донецком направлении, а семь — на горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.
Всего было выпущено 42 различных боеприпаса. Также представительство сообщило о получении информации о ранении гражданского лица в результате обстрелов.

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#новости
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Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС России двигаются вперед
26 января 2024, 21:22

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, однако российские войска ежедневно продвигаются вперед. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Российский лидер отметил, что украинские войска пытаются совершать контратаки с каждой стороны, однако у них ничего не выходит. Путин добавил, что ВС РФ постепенно выходят на канал, до которого осталось порядка 800 метров.

Ранее глава государства заявил, что в зоне специальной военной операции находятся более 600 тысяч человек.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МИД РФ: возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО

Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам
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#всу
#вс рф
#военные
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МИД РФ: возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО
26 января 2024, 21:05

Фото: iStock/KuntalSaha

МИД РФ сообщил, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции на Украине.
По данным ведомства, накачка киевского режима вооружениями многократно увеличивает риск прямого военного столкновения Североатлантического альянса и России. Отмечается, что правительство Нидерландов и их партнеры, которые намерены предоставить истребители, все глубже «увязают в украинском противостоянии» и становятся причастными ко всем террористическим актам со стороны Киева.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом.

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Генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового наступления

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#всу
#истребители
#нидерланды
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Генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового наступления
26 января 2024, 20:48

Фото: iStock/zabelin

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские войска не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос отметил, что для нового контрнаступления нужно было изначально выполнить положение закона о мобилизации, которое подразумевает перевод экономики и органов власти на особый режим работы. Экс-генерал рассказал, что каждое украинское предприятие должно было получить мобилизационное задание, в котором в рамках производства определено четкое количество и вид продукции для обеспечения потребностей ВСУ.

Кривонос добавил, что украинские мужчины не хотят ​идти на фронт и «прикрываются щитом». Для исправления ситуации, по мнению генерала, киевский режим ничего не делает.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
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Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну в Донбассе
Путин: Россия пытается прекратить войну в Донбассе, хоть и военными средствами
26 января 2024, 20:39

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация пытается прекратить войну в Донбассе. Об это заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге.
Глава государства напомнил, что Киев сам начал боевые действия на востоке Украины в 2014 году.

«Это (СВО — прим.ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил», — заявил президент.
Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В ходе встречи российский лидер также допустил, что Украина могла сбить Ил-76 с пленными ВСУ по ошибке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Минобороны РФ назвали количество ударов, нанесённых за неделю по объектам на Украине
Минобороны РФ отчиталось о 13 комбинированных ударах по объектам Киева
26 января 2024, 18:38

Фото: istockphoto/3D_generator

Вооружённые силы Российской Федерации за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 комбинированных ударов по территории Украины. Целями являлись военные объекты противника и связанная с ними инфраструктура.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского военного ведомства также уточнили, что атаки производились с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов. В числе прочих целей были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящие безэкипажные катера (морские дроны), артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Помимо этого, удары наносились по аэродромной инфраструктуре, арсеналам, складам вооружений, военной техники и хранилищам горючего. В качестве специальных целей были выделены пункты временной дислокации иностранных наёмников, подчеркнули в Минобороны РФ.

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