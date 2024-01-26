Российский Король за сутки уничтожил шесть боевых машин ВСУ - видео

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Один из самых результативных российских операторов FPV-дронов (FPV от англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.) взял себе позывной Король. Он в очередной раз подтвердил, что достоин такого прозвища, за сутки уничтожив шесть боевых машин ВСУ.
За дистанционные снайперские успехи Король был представлен к высокой награде. За безупречно выбитые цели Георгиевский крест российскому бойцу вручил лично командир знаменитого Тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев.
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