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В течение суток российские военные уничтожили около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и также нанесли урон двум бронированным машинам, танку и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что основные потери ВСУ были зафиксированы в районах Угледара и Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, провела атаку, в результате чего были нанесены удары по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны.
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Артем Кузьмин