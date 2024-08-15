Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО

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Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
Бабич подчеркнул, что современные медики имеют дело со снарядами, обладающими высокой кинетической энергией. По его словам, данного опыта было немного.
Обильное применение беспилотных летательных аппаратов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, добавил он. Бабич заключил, что подобные ранения называют «сочетанное ранение», когда повреждаются живот, грудная область и конечности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Обильное применение беспилотных летательных аппаратов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, добавил он. Бабич заключил, что подобные ранения называют «сочетанное ранение», когда повреждаются живот, грудная область и конечности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова