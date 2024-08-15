Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ в Херсонской области

Фото: istock/Dmitry Belyaev
Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в пресс-релизе Министерства обороны России, операция была проведена с использованием квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. По данным ведомства, антенны и ретрансляторы были обнаружены в полуразрушенных зданиях на правом берегу Днепра.
После успешного запуска квадрокоптера, оператор-десантник отметил уничтожение целей, что значительно осложнит связь украинских войск и работу их БПЛА.
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«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО.
После успешного запуска квадрокоптера, оператор-десантник отметил уничтожение целей, что значительно осложнит связь украинских войск и работу их БПЛА.
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Елена Перлова