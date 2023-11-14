Российский боец рассказал о тактике роты «Каскад» во время боя с ВСУ

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Танкисты из танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» предпочитают оперировать противником из укрытых позиций, рассказал наводчик-оператор танка по кличке «Треха» в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что их стратегия основывается на работе из скрытых позиций, поскольку опыт показал, что использование прямой наводки на опорные пункты, расположенные в открытом поле, малоэффективно. Такие снаряды могут не достигнуть цели из-за воздействия веток или, наоборот, продолжить полет и взорваться в другом месте.
Наводчик-оператор также отметил, что расстояние до целей составляет приблизительно девять километров, и снаряды следуют навесной траекторией, что значительно повышает точность стрельбы.
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Наводчик-оператор также отметил, что расстояние до целей составляет приблизительно девять километров, и снаряды следуют навесной траекторией, что значительно повышает точность стрельбы.
«С первого выстрела можно попасть в районе 20 метров от цели», — добавил он.Танкист подчеркнул, что в настоящее время мобильные противотанковые системы достигли нового уровня, и дроны в борьбе с танками проявили свою эффективность. Современные противотанковые управляемые ракеты, по его словам, способны пролететь до десяти километров при хорошей видимости.
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Артем Кузьмин