За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала ПВО

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За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он призвал всех местных жителей сохранять спокойствие.
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