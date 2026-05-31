Российский боец с раной удержал захваченные позиции, отбив атаку ВСУ

Раненый боец Юнусов не позволил ВСУ вернуть позиции и уничтожил несколько боевиков

Российский боец Ильгам Юнусов, получив ранение в зоне СВО, не позволил противнику вернуть захваченные позиции и уничтожил несколько боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.





В ходе штурма опорного пункта ВСУ на одном из тактических направлений Юнусов вместе со своей группой выполнял операцию по овладению новыми позициями. Когда противник открыл пулемётный огонь из укрытия, военнослужащий РФ умело использовал местность и незаметно подобрался к огневой точке, а затем ликвидировал пулемётный расчёт ручными гранатами.



