Российский боец с раной удержал захваченные позиции, отбив атаку ВСУ
Российский боец Ильгам Юнусов, получив ранение в зоне СВО, не позволил противнику вернуть захваченные позиции и уничтожил несколько боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ходе штурма опорного пункта ВСУ на одном из тактических направлений Юнусов вместе со своей группой выполнял операцию по овладению новыми позициями. Когда противник открыл пулемётный огонь из укрытия, военнослужащий РФ умело использовал местность и незаметно подобрался к огневой точке, а затем ликвидировал пулемётный расчёт ручными гранатами.
После того как российские военные заняли позиции, противник предпринял попытку их отбить. Юнусов, которого ранее задело вражеской атакой, не прервал выполнение задачи и уничтожил нескольких бойцов из подкрепления ВСУ. В результате украинским силам пришлось отступить. В Минобороны подчеркнули, что действия Юнусова позволили штурмовой группе закрепиться на более выгодных рубежах.
