В Подмосковье вручили ключи от автомобилей ветеранам СВО и семьям погибших
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Рахим Азимов вручили ключи от автомобилей ветеранам спецоперации и семьям погибших героев. В Дом правительства Московской области приехали бойцы, получившие тяжёлые ранения в ходе выполнения боевых задач.
Сегодня они продолжают вести активную жизнь, заниматься спортом, а некоторые даже вернулись на службу.
На встрече присутствовали близкие участников СВО, в том числе погибших, а также руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и социальные координаторы, работающие с бойцами.
«В Подмосковье находятся такие легендарные воинские подразделения, как Ямпольский полк, Кантемировская, Таманская дивизии, дивизия Дзержинского, добровольческие полки. Сегодня здесь собрались наши герои, которые выполняли боевые задачи на самых сложных участках – в Судже Курской области, освобождали территории в Донецке, Херсоне, а также их семьи, дети. Мы встречаемся в этом зале, чтобы пообщаться, ответить на вопросы, ещё раз сказать, что для нас очень важны участие, забота, вовлеченность в жизнь семей бойцов. Президент подаёт нам пример своим отношением, Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что существует программа по вручению автомобилей.
«Они нужны. По крайне мере, все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде «Защитники Отечества», говорят об этом. И сегодня мы их вручаем. Стараемся быть в контакте со всеми семьями наших бойцов в разных муниципалитетах. Нам помогают социальные координаторы, которых также хочется поблагодарить. В Мытищах создан Единый центр поддержки участников СВО, где помогают решать самые разные вопросы. Наша задача – и дальше работать в таком режиме», – подчеркнул губернатор.
Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилёва обращалась к президенту, который и он поддержал. За два года Госфонд «Защитники Отечества» передал ветеранам СВО 35 таких машин.
Сегодня передали ещё 20 автомобилей, в основном с ручным управлением. Их закупили при участии Фонда «Помогать людям», основал который Рахим Азимов.
В Подмосковье бойцов, получивших тяжелые травмы ног и позвоночника, ручному управлению автомобилей обучают в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске.
«Московская область – лидер по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Наша задача – выполнить указание президента. Вы всегда в фокусе нашего внимания. Будем и дальше делать всё, чтобы облегчить вашу жизнь. Вы являетесь примером для нас и для нашей молодёжи», – отметил Азимов.
Среди получивших ключи от автомобиля – старший лейтенант, командир автомобильного взвода дивизии им. Дзержинского Альмир из Балашихи. Он ушёл на СВО в 2022 году, получил тяжёлое ранение. После длительной реабилитации и протезирования посвятил себя спорту.
«Я играю в следж-хоккейной команде «Гвардия». Занимаюсь там уже полтора года. В прошлом году команда одержала победу в первом Всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Очень рад, что теперь смогу ездить на тренировки на своей машине», – поделился Альмир.Ключи от автомобилей также передали близким погибших. В их числе – семья морпеха Андрея, посмертно удостоенного Ордена Мужества.
«У нас в семье семеро детей. Я работаю, все дела по дому на мне. Помимо школы, дети ходят в кружки. Логистика достаточно сложная. Плюс мы с детьми любим путешествовать, куда-то ездить. Так что машина станет большим подспорьем», – поделилась супруга Андрея Светлана.
В Подмосковье выстроена целая система реабилитации раненых на базе пяти центров. Помощь там уже получили 3200 бойцов. В национальном центре реабилитации и поддержки участников СВО им. Мещерякова в Сергиевом Посаде реабилитацию прошли 296 участников спецоперации из 75 регионов. Там у них есть возможность получить профессию оператора колл-центра, мастера деревообработки, ИТ-специалиста, заняться адаптивными видами спорта.
В «Ясенках» в Подольске реабилитацию прошли 630 бойцов. В прошлом году там открыли новый бассейн, о котором участники СВО просили губернатора.
В регионе также работают два центра протезирования и реабилитации полного цикла – «Протэкс-Центр» в Коломне и центр «Исток-Орто» во Фрязине. Помощь там получили порядка 2200 бойцов. А в Электростали действует центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 поступило 55 000 обращений, 94% вопросов были успешно решены.
У тех, кто не может лично приехать в региональное отделение Госфонда, в муниципалитетах работают 96 социальных координаторов. Они помогают оформлять госуслуги, консультируют по вопросам инвалидности и реабилитации.
В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. Это выплаты взамен земельного участка, на ремонт жилья, зубопротезирование и так далее. Оформить их можно через портал госуслуг, в МФЦ или Фонде «Защитники Отечества».
А в прошлом году заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки – бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси и многое другое.