В Подмосковье вручили ключи от автомобилей ветеранам СВО и семьям погибших

29 мая 2026, 15:52

оригинал Андрей Воробьёв

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Рахим Азимов вручили ключи от автомобилей ветеранам спецоперации и семьям погибших героев. В Дом правительства Московской области приехали бойцы, получившие тяжёлые ранения в ходе выполнения боевых задач.





Сегодня они продолжают вести активную жизнь, заниматься спортом, а некоторые даже вернулись на службу.



На встрече присутствовали близкие участников СВО, в том числе погибших, а также руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и социальные координаторы, работающие с бойцами.

«В Подмосковье находятся такие легендарные воинские подразделения, как Ямпольский полк, Кантемировская, Таманская дивизии, дивизия Дзержинского, добровольческие полки. Сегодня здесь собрались наши герои, которые выполняли боевые задачи на самых сложных участках – в Судже Курской области, освобождали территории в Донецке, Херсоне, а также их семьи, дети. Мы встречаемся в этом зале, чтобы пообщаться, ответить на вопросы, ещё раз сказать, что для нас очень важны участие, забота, вовлеченность в жизнь семей бойцов. Президент подаёт нам пример своим отношением, Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить», – сказал Воробьёв.

«Они нужны. По крайне мере, все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде «Защитники Отечества», говорят об этом. И сегодня мы их вручаем. Стараемся быть в контакте со всеми семьями наших бойцов в разных муниципалитетах. Нам помогают социальные координаторы, которых также хочется поблагодарить. В Мытищах создан Единый центр поддержки участников СВО, где помогают решать самые разные вопросы. Наша задача – и дальше работать в таком режиме», – подчеркнул губернатор.

«Московская область – лидер по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Наша задача – выполнить указание президента. Вы всегда в фокусе нашего внимания. Будем и дальше делать всё, чтобы облегчить вашу жизнь. Вы являетесь примером для нас и для нашей молодёжи», – отметил Азимов.





«Я играю в следж-хоккейной команде «Гвардия». Занимаюсь там уже полтора года. В прошлом году команда одержала победу в первом Всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Очень рад, что теперь смогу ездить на тренировки на своей машине», – поделился Альмир.

«У нас в семье семеро детей. Я работаю, все дела по дому на мне. Помимо школы, дети ходят в кружки. Логистика достаточно сложная. Плюс мы с детьми любим путешествовать, куда-то ездить. Так что машина станет большим подспорьем», – поделилась супруга Андрея Светлана.

