Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Предполагается, что ей командовал французский офицер, рассказал боец российской разведывательной бригады «Днепр» в беседе с РИА Новости.
«Один раз видел француза, это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы. Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — цитирует агентство слова собеседника.
По мнению военного, французский офицер мог являться командиром ДРГ ВС Украины. Наверняка выяснить это не удалось, потому что вся украинская группа была уничтожена в ходе боёв.
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