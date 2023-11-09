Украинская ракета сбита у побережья Крыма

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Украинская ракета сбита российскими системами противовоздушной обороны у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
«9 ноября около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что украинская ракета была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма дежурными средствами противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова