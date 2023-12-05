Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ

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Двум российским офицерам впервые вынесли приговор за то, что они не смогли отразить атаку ВСУ на территорию России, в ходе которой погибли семь военных ВС РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что судебное разбирательство началось из-за атаки ВСУ, которая произошла в апреле 2022 года, когда украинская армия выпустила с Харьковской области несколько ракет «Точка-У». Удар пришелся по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих.
Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.
Также издание уточняет, что им удалось избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. После освобождения оба смогут вернуться в ВС РФ.
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Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.
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Элина Позднякова