Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста

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Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина сможет уничтожить Крымский мост только при наличии достаточного количества управляемых ракет, таких как ATACMS и немецких Taurus, передает Foreign Affairs.
По его словам, уничтожение Крымского моста приведет Украину к победе, а также повлияет на весь ход спецоперации. Полностью уничтожить мост может массированная атака мощными ракетами. Ударить можно сразу в нескольких местах, или в одном.
При этом военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что именно по этой причине Германия отказалась передавать Украине это оружие.
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«До тех пор, пока союзники Украины не предоставят высокоточное оружие для разрушения бункеров – и в большом количестве, – мост, скорее всего, будет продолжать служить российским военным усилиям», – заключил Ходжес.
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Элина Позднякова