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Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что на Украину были возвращены тела 94 погибших военных, а в Россию переданы 80 тел.
Обмен происходил при поддержке и непосредственном участии представителей Международного комитета красного креста.
Ранее сообщалось, что жители Украины начали массово покидать свои города и устремляться в Киев. Это связано с тем, что в большом количестве населённых пунктов страны отсутствуют систему ПВО. Отмечается, что в настоящее время в украинской столице проживает около 600 тысяч вынужденных переселенцев.
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Обмен происходил при поддержке и непосредственном участии представителей Международного комитета красного креста.
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Анастасия Чинкова