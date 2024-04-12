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Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что в рамках этого обмена России вернула тела 23 военных.
Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тела бойцов ВСУ, сообщили в киевском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Саралиев добавил, что 77 украинских военных, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боях на донецком направлении. Ещё 20 — на запорожском направлении, а оставшиеся двое — на харьковском.
Предыдущий обмен был осуществлён 29 марта. Тогда Россия вернула тела 29 военных, а Украина — 121.
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Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тела бойцов ВСУ, сообщили в киевском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Саралиев добавил, что 77 украинских военных, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боях на донецком направлении. Ещё 20 — на запорожском направлении, а оставшиеся двое — на харьковском.
Предыдущий обмен был осуществлён 29 марта. Тогда Россия вернула тела 29 военных, а Украина — 121.
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Анастасия Чинкова