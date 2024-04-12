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Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих

Депутат ГД Саралиев: РФ в ходе обмена вернула тела 23 военнослужащих
12 апреля 2024, 12:41
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что в рамках этого обмена России вернула тела 23 военных.

Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тела бойцов ВСУ, сообщили в киевском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.



Саралиев добавил, что 77 украинских военных, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боях на донецком направлении. Ещё 20 — на запорожском направлении, а оставшиеся двое — на харьковском.

Предыдущий обмен был осуществлён 29 марта. Тогда Россия вернула тела 29 военных, а Украина — 121.

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«Мясорубка»: Бразильский журналист метко описал последствия мобилизации на Украине
Лейрос: Принудительная мобилизация не спасет Украину от краха
12 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/razihusin

Принудительная мобилизация не поможет Киеву исправить ситуацию на полях СВО, об этом пишет бразильский журналист Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. На практике Киев просто создает «мясорубки» и превращает собственное население в пушечное мясо», — прокомментировал ситуацию Лейрос.

По словам журналиста, большинство новобранцев в Вооружённых силах Украины погибают в первые дни пребывания на спецоперации. Они являются лёгкой мишенью для российской артиллерии, а также для беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

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#вс рф
#всу
#сво
#мобилизация
#украина
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Рогов сообщил о подготовке польских военных для ввода контингента на Украину
Рогов: Польша готовит военных для ввода контингента на Украину
12 апреля 2024, 11:37

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он пояснил, что в настоящее время польские военные прибывают на Украину под видом наёмников. Они приезжают небольшими подразделениями и сменяются каждые месяц-полтора. Все они готовятся к участию в конфликте против России.

По словам местных жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области, несколько дней назад в регион прибыла новая группа польских наёмников, состоящая как минимум из сотни военных.

В настоящее время эта группа, по данным Рогова, находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

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В зоне СВО пропал американский журналист
Военный корреспондент из США Бентли пропал в Донецке
12 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/syahrir maulana

В Донецке исчез военный корреспондент из США Рассел Бентли, об этом сообщает МВД ДНР в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, в последний раз Бентли видели 8 апреля. Он ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Уточняется, что на вид Бентли 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. На плече у Бентли набита татуировка в виде стрелы.

По информации Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала спецоперации на Украине погибло не менее 17 журналистов, пятеро из которых работали на иностранные издания.

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Пять дронов ВСУ пытались атаковать российский регион
МО: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
12 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны уничтожила пять дронов ВСУ, которые пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки киевского режима произошло около 10:00 мск. По информации источника, беспилотники были сбиты в небе над российским регионом.

В военном ведомстве уточнили, что для атаки были направлены дроны самолетного типа. Все цели были успешно уничтожены, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
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«Очень мощно»: Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Подполье: ВС РФ, возможно, нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
12 апреля 2024, 10:56

Фото: iStock/RamonCast

Российские военные, по предварительным данным, поразили завод «Мотор Сич» в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что минувшей ночью, в районе 01:20, был зафиксирован прилёт, который было очень хорошо слышно в юго-восточной окраине города даже через закрытые окна.

При этом Лебедев сообщил об ещё одном ударе, который произошёл вечером 11 апреля. По его предположениям, удар был нанесён российскими войсками по заводу «Мотор Сич».

Также ранее сообщалось об ударе ВС РФ по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда ВСУ перебросили свою военную технику.

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#вс рф
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#завод
#спецоперация
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Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву
12 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По словам министра, в настоящее время в Европе происходит конфликт, в рамках которого может пригодиться британское современное оружие. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.

Отмечается, что данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.

Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.

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#вс рф
#украина
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Защиту аэропортов от атак БПЛА усилят в России
12 апреля 2024, 09:38

Фото: iStock/skyNext

Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источник.
В первую очередь защиту усилят в 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры, поскольку там существует наибольший риск внешнего воздействия, а также высокий потенциальный ущерб в случае атак. При этом аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Кроме этого, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки дронов, в том числе производимые ими взрывы. Ведомство разработало рекомендации по принятию мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.

Рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием дронов, уточнили в издании.

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#аэропорт
#россия
#спецоперация
#дрон
#бпла
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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка российским «Ланцетом»
МО РФ опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на авдеевском направлении
12 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/skyNext

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника.
Солдаты подразделения специального назначения группировки войск «Центр» выявили огневую позицию танка, скрытого в лесополосе. Он наносил удары по российским позициям. В результате ВС РФ нанесли удар по нему барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. ВС РФ осуществили несколько прилётов снарядов. Один из них ударил с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров.

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#спецоперация
#обстрел
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«Ущемление прав граждан»: в России раскритиковали украинский закон о мобилизации
Эксперт Денисов: закон о мобилизации в ВСУ ущемляет права граждан
12 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что принятие такого решения понесёт за собой негативные последствия.

Отмечается, что по принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, в настоящее время за границей находятся около десяти миллионов украинцев. Теперь мужчины мобилизационного возраста без уточнения своего статуса лишены любых консульских услуг.

Денисов подытожил, что новый закон о мобилизации на Украине ущемляет права граждан страны.

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#мобилизация
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#верховная рада
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