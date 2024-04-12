«Ущемление прав граждан»: в России раскритиковали украинский закон о мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что принятие такого решения понесёт за собой негативные последствия.
Отмечается, что по принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, в настоящее время за границей находятся около десяти миллионов украинцев. Теперь мужчины мобилизационного возраста без уточнения своего статуса лишены любых консульских услуг.
Денисов подытожил, что новый закон о мобилизации на Украине ущемляет права граждан страны.
Читайте также:
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Скандальный закон о тотальной мобилизации принят на Украине
Отмечается, что по принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, в настоящее время за границей находятся около десяти миллионов украинцев. Теперь мужчины мобилизационного возраста без уточнения своего статуса лишены любых консульских услуг.
Денисов подытожил, что новый закон о мобилизации на Украине ущемляет права граждан страны.
Читайте также:
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Скандальный закон о тотальной мобилизации принят на Украине
Анастасия Чинкова