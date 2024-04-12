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«Ущемление прав граждан»: в России раскритиковали украинский закон о мобилизации

Эксперт Денисов: закон о мобилизации в ВСУ ущемляет права граждан
12 апреля 2024, 09:19
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что принятие такого решения понесёт за собой негативные последствия.

Отмечается, что по принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия.



По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, в настоящее время за границей находятся около десяти миллионов украинцев. Теперь мужчины мобилизационного возраста без уточнения своего статуса лишены любых консульских услуг.

Денисов подытожил, что новый закон о мобилизации на Украине ущемляет права граждан страны.

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#верховная рада
#украина
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Защиту аэропортов от атак БПЛА усилят в России
12 апреля 2024, 09:38

Фото: iStock/skyNext

Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источник.
В первую очередь защиту усилят в 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры, поскольку там существует наибольший риск внешнего воздействия, а также высокий потенциальный ущерб в случае атак. При этом аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Кроме этого, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки дронов, в том числе производимые ими взрывы. Ведомство разработало рекомендации по принятию мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.

Рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием дронов, уточнили в издании.

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#аэропорт
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#дрон
#бпла
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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка российским «Ланцетом»
МО РФ опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на авдеевском направлении
12 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/skyNext

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника.
Солдаты подразделения специального назначения группировки войск «Центр» выявили огневую позицию танка, скрытого в лесополосе. Он наносил удары по российским позициям. В результате ВС РФ нанесли удар по нему барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. ВС РФ осуществили несколько прилётов снарядов. Один из них ударил с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров.

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#спецоперация
#обстрел
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ВС России атаковали пригород Харькова, куда перебросили технику ВСУ
Подполье: ВС России ударили по пригороду Харькова, куда перебросили технику ВСУ
12 апреля 2024, 09:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли мощный удар по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда украинские войска перебросили военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прилет был зафиксирован в 22:50 по мск. По данным источника, в данном направлении передвигают военную технику, которая предназначена для ​линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что ​российские войска также ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16 для ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#россия
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Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Староконстантинове, куда должны были доставить F-16
12 апреля 2024, 09:03

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16 для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Лебедева, в этой местности также находятся бомбовый склад, полигон, электрическая подстанция и иные объекты. Сообщается, что мощный прилет был зафиксирован в стороне Веснянки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ также ударили по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. В самом городе из-за ударов начались перебои с подачей электроэнергии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#полигон
#всу
#вс рф
#спецоперация
#сво
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Подполье: ВС РФ ударили по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге
12 апреля 2024, 08:39

Фото: iStock/Zeferli

Российские силы нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров», — сообщил Лебедев, сославшись на информацию, полученную от своих коллег из Днепропетровской области.

Лебедев отметил, что в самом городе из-за ударов начались перебои с подачей электроэнергии.

При этом, комбинат, по которому ударила российская армия, расположен совсем рядом с «военными городками», подчеркнул координатор подполья.

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#сво
#вс рф
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Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США
12 апреля 2024, 08:35

Фото: iStock/3D_generator

США не предусмотрели план «Б» для поддержи Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
В публикации отмечается, что дополнительного плана по помощи Украине в Вашингтоне нет, за исключением 60 миллиардов долларов военной помощи, которые до сих пор заморожены в конгрессе.

Как пишет Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена многие разочаровываются в республиканцах в конгрессе и в союзниках в Европе. Также чиновники опасаются, что РФ в ближайшее время добьётся серьезных успехов в зоне спецоперации.

По словам одного из неназванных чиновников, европейские лидеры должны срочно использовать прибыль от заблокированных активов РФ, чтобы помочь Украине. Другой чиновник отметил, что ЕС должен дать Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов.

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#оружие
#спецоперация
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Уехавшему из ДНР на Сахалин военному дали восемь лет колонии
12 апреля 2024, 07:38

Фото: iStock/Zolnierek

Самовольно оставивший место службы в ДНР россиянин, который уехал на Сахалин, получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 8 годам колонии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

В начале февраля 2023 года в период мобилизации мужчина самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике и уехал на Сахалин, установлено в судебном заседании.

В пункт постоянной дислокации своей части он прибыл только 6 февраля 2024 года. В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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#мобилизация
#спецоперация
#суд
#военные
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Служащий в ВСУ комик Виктор Розовый чуть не лишился головы
12 апреля 2024, 07:20

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Украинский комик Виктор Розовый, служащий в ВСУ, получил ранение в голову, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на его супругу Ольгу.
По данным издания, все случилось в ходе выполнения одного из боевых заданий. Розовый известен своим участием в украинской «Лиге смеха». Его супруга отметила, что после операции состояние Виктора стабильное, он находится в сознании.

Розовая добавила, что предстоит длительный процесс реабилитации, который потребует много времени.

В начале апреля раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных. В начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ.

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#спецоперация
#солдаты
#больница
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Десант уничтожил в Часове Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
ВС РФ уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
12 апреля 2024, 06:40

Фото: Минобороны РФ

Расчет ПТРК костромских десантников артиллерийского полка ВДВ ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, специалисты радиоэлектронной борьбы нашли ретранслятор для дронов противника на сотовой вышке в центре населенного пункта. Для уничтожения цели задействовали ПТРК «Фагот».

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около восьми километров», — добавили в МО.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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