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Россия отправила запрос на проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны украинских вооруженных сил в Донецке.
Сегодня украинские Вооруженные Силы провели одну из наиболее масштабных воздушных атак на столицу Донецкой Народной Республики в последние несколько месяцев, что привело к более чем 20 погибшим.
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