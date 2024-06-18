РВ: Российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске — видео

Фото: istockphoto/bbsferrari
Ожесточённые бои продолжаются на подступах к Волчанску и на окраинах города. Операторы российских БПЛА с успехом уничтожают военную технику и живую силу противника.
Работу разведчиков, операторов беспилотников и их боевых «птичек», а также артиллеристов в составе группировки войск «Север» показали военные корреспонденты, опубликовав видеозапись боевых действий в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На первой записи можно увидеть ехавшую по Волчанску бронемашину ВСУ. Она получила удар FPV-дрона и сначала потеряла ход. Ехавшие в ней украинские десантники едва успели выскочить из машины до того, как она загорелась. После этого боевики попытались укрыться в ближайших домах, но были накрыты безупречным по точности артиллерийским ударом.
Вторая видеозапись показывает печальную судьбу украинского бронетранспортёра. Он двигался в сторону Волчанска по дороге в районе села Верхняя Писаревка, когда был обнаружен российскими разведчиками. Координаты были моментально переданы операторам БПЛА, после чего БТР уничтожили беспилотником «Ланцет» вместе с экипажем.
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На первой записи можно увидеть ехавшую по Волчанску бронемашину ВСУ. Она получила удар FPV-дрона и сначала потеряла ход. Ехавшие в ней украинские десантники едва успели выскочить из машины до того, как она загорелась. После этого боевики попытались укрыться в ближайших домах, но были накрыты безупречным по точности артиллерийским ударом.
Вторая видеозапись показывает печальную судьбу украинского бронетранспортёра. Он двигался в сторону Волчанска по дороге в районе села Верхняя Писаревка, когда был обнаружен российскими разведчиками. Координаты были моментально переданы операторам БПЛА, после чего БТР уничтожили беспилотником «Ланцет» вместе с экипажем.
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Александр Бойцов