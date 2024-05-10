Военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Харьковом на пяти направлениях

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Вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По словам военного корреспондента Александра Коца, не стоит не ждать быстрых побед ВС РФ, так как им предстоит провести тяжелую боевую работу. Он также добавил, что «приграничье с ночи пришло в движение».
В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова