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Военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Харьковом на пяти направлениях

Военкор Коц заявил об оживлении ВС РФ на Харьковском направлении
10 мая 2024, 14:41
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По словам военного корреспондента Александра Коца, не стоит не ждать быстрых побед ВС РФ, так как им предстоит провести тяжелую боевую работу. Он также добавил, что «приграничье с ночи пришло в движение».

В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские власти объявили об эвакуации жителей Волчанска в Харьковской области
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/chris-mueller

Украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву городской администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире «Общественного радио».
По его словам, большая часть людей покидает населённые пункты самостоятельно на личных автомобилях.

Напомним, что Волчанск находится в северной части региона. По данным 2022 года в нём проживали свыше 17 тысяч человек.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по ВСУ. Минувшей ночью в 03:20 были произведены удары по позициям украинских войск и складам вооружения ВСУ в районе Харькова.

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ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе
10 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/maki_shmaki

В Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Отмечается, что ВС РФ поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Российская армия также атаковала склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что атака производилась с помощью ракетных войск, артиллерии и дронов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска
10 мая 2024, 14:11

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Российские войска уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, российская армия на Харьковском направлении продолжает наступать и сковывать Вооружённые силы Украины.

Одним ударом ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе села Зыбино, которое располагается недалеко от Волчанска. Теперь пути для снабжения украинских группировок на этом направлении будут значительно затруднены.

Readovka также пишет, что ВС РФ удалось освободить населённые пункты Стрелечья и Пыльная в Харьковской области.

Также уточняется, что киевские власти объявили эвакуации населения из Волчанска.

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#всу
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Российские силы освободили село Новокалиново в ДНР
10 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ освободили село Новокалиново в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Напомним, несмотря на новый пакет военной помощи, который Киеву выделили союзники в Соединённых Штатах Америки, российские силы продолжают успешно освобождать территорию Донбасса. В настоящий момент самые ожесточённые бои на Донецком направлении идут за город Часов Яр, взяв его под контроль — Россия сможет выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую Народную Республику.

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#днр
#вс рф
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#сво
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Украинские военкомы поймали певца Монатика прямо в центре Киева
10 мая 2024, 13:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Украинские сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки – военкомат на Украине) остановили певца Монатика прямо в центре Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как киевские военкомы подходят к певцу и проверяют у него документы. О том, что произошло с ним дальше, ничего не известно.

Отметим, что Монатик подходит под призывной возраст – ему 38 лет. В самом начале конфликта он активно выступал в поддержку украинской армии.

Ранее сообщалось об инциденте в Одессе. Мужчине чудом удалось вырваться из рук военкомов, которые силой заталкивали его в свой автомобиль прямо в центре города. Отмечалось, что в этот момент его ребёнок находился один дома.

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#военком
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В двух областях Украины повреждены газопроводы
Минэнерго Украины: РФ ударила по газопроводам в Харьковской и Волынской областях
10 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/MikeMareen

Газопроводы в Харьковской и Волынской областях Украины подверглись ударам со стороны российских военных. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства энергетики страны.
Уточняется, что обстрелы по объектам происходили вечером и ночью. Повреждения получил один из газопроводов высокого давления в Харьковском районе. По данным источника, без электроснабжения остались 684 местных абонента.

В результате атак в Волынской области в ходе обстрелов был поврежден газопровод среднего давления в одном из населенных пунктов Луцкого района. В Минэнерго Украины отметили, что там пострадали 239 абонентов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#дроны
#электричество
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Стало известно, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ
RFI: Франция передала ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
10 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/bpawesome

Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP. Об этом информирует RFI.
Уточняется, что в арсеналах было несколько типов запасов. Либо старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, при этом все еще пригодные к использованию, либо «коконы» с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации.

По данным источника, с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP. Вооружения восстановили за три месяца. Примечательно, что стоимость работ равна четверти цены новой ракеты.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.

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На Украине заявили о планах отправить на фронт десятки тысяч заключенных
Глава Минюста Украины Малюська: на фронт могут отправить 10-20 тысяч заключенных
10 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/FOTOKITA

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах властей страны отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных. Об этом сообщает BBC.
По словам Малюськи, эти цифры не являются окончательными. Он отметил, что многое в вопросе отправки украинских заключенных на фронт будет зависеть от нюансов и определенных ситуаций.

При этом глава Минюста Украины добавил, что привлечь в ряды украинской армии более 20 тысяч тюремщиков не удастся.

Ранее сообщалось, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Группу из нескольких сотен завербованных заключенных планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже летом этого года.

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FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на границе с Белгородчиной
10 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/FOTOKITA

Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что операторы FPV-дронов получили целеуказания от разведки, после чего выдвинулись на точки запуска. Уточняется, что в отличие от украинской армии, у беспилотников ВС РФ имеется система самоликвидации. Если дрон не находит цель, то через определенный промежуток времени он самоуничтожается.

Примечательно, что ВСУ придерживаются иной практики. Если БПЛА вылетают в поисках военной техники, не найдя ее, они украинские боевики стараются направить коптер в любой гражданский объект.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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