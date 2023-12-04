С начала акции «Доброе дело» из Подмосковья отправили 134 гуманитарных рейса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За всё время проведения акции «Доброе дело» из Московской области было отправлено 134 гуманитарных рейса для жителей новых регионов и участников СВО. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы также организовываем сбор пожертвований от людей. Каждый желающий может внести посильное пожертвование, которое пойдёт на решение тех или иных вопросов – закупку продуктов в зону СВО, обмундирования и так далее», – сказал Духин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов.Волонтёры Подмосковья продолжают активно помогать семьям участников СВО.
Они уже отработали свыше 17 тыс обращений. «Помощь требуется абсолютно разная, но часто просьбы очень точечные – принести продуктовый набор, наколоть двора, помочь по хозяйству. А иногда нужно просто внимание, разговор», – поделился зампред.Ранее сообщалось, что акцию «Доброе дело» придумали школьники, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи.
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Лора Луганская