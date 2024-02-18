Фото: сайт Кремля
С военнослужащими подразделений ВСУ после того, как ни попадают в плен, происходят заметные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз.
Сальдо также добавил, что вокруг пленных украинцев вдруг оказываются люди, к которым они привыкли с детства — открытые, добрые, честные, а также более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. Многим бойцам ВСУ, особенно старшего поколения это нравится. Губернатор отметил, что есть уже несколько случаев, когда пленные поступают на службу в Вооружённые силы РФ в составе добровольческих формирований.
Читайте также:
Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов
Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ
Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
Александр Бойцов