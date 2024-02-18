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Сальдо рассказал об изменениях в сознании солдат ВСУ в плену

18 февраля 2024, 07:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

С военнослужащими подразделений ВСУ после того, как ни попадают в плен, происходят заметные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз.

Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В беседе с РИА Новости он отметил, что, попав в плен, солдаты ВСУ начинают видеть своими глазами, что россияне совсем не такие, как бесконечно врала им киевская пропаганда. Раненые украинцы получают качественную и своевременную медицинскую помощь от русских врачей, о пленных заботятся, содержат их в человеческих условиях. По словам главы региона, многие из них в плену начинают психологически чувствовать себя лучше.

Сальдо также добавил, что вокруг пленных украинцев вдруг оказываются люди, к которым они привыкли с детства — открытые, добрые, честные, а также более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. Многим бойцам ВСУ, особенно старшего поколения это нравится. Губернатор отметил, что есть уже несколько случаев, когда пленные поступают на службу в Вооружённые силы РФ в составе добровольческих формирований.

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За атакой на Ил-76 с украинскими пленными стоят британские советники Киева
18 февраля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Elijah-Lovkoff

ВСУ сбили в Белгородской области самолёт с украинскими пленными не по собственной инициативе. За атакой на Ил-76 стоит Великобритания.
Об этом РИА Новости рассказал информированный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в гибели военнопленных и экипажа самолёта виноваты британские военные советники Киева. Источник уточнил, что атака на борт, перевозивший пленных солдат ВСУ, которых должны были обменять, была произведена под давлением британцев, без согласования с командованием украинской ПВО и уточнения графика движения воздушных судов над территорией Белгородской области.

Напомним, ВСУ сбили российский транспортный самолёт Ил-76 24 января. На борту находились 65 пленных украинских солдат, которых перевозили для совершения обмена. Все они, а также трое российских офицеров группы сопровождения и шесть членов экипажа погибли.

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В городском округе Белгорода объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода: в Валуйском городском округе объявили ракетную опасность
18 февраля 2024, 06:36

Фото: iStock/Stock Dealer

Мэрия Белгорода сообщила ракетной опасности в Валуйском городском округе.
В официальном Telegram-канале местным жителями рекомендовал оставаться дома и не приближаться к окнам.

«Региональная служба по чрезвычайным ситуациям: Валуйский городской округ и город Валуйки. Введен режим ракетной опасности. По возможности рекомендуется оставаться дома и избегать приближения к окнам», — говорится в официальном сообщении.
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Минюст США раскрыл цели передачи конфискованных российских средств Эстонии
Эстония потратит конфискованные российские средства на оценку ущерба на Украине
18 февраля 2024, 02:50

Фото: istock / diegograndi

США раскрыли цель передачи конфискованных российских средств Эстонии, сообщает сайт Минюста США.
Вашингтон передал почти 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) Таллину для оказания помощи Украине. Это стало первым случаем передачи такого рода средств, отмечается в заявлении.

Средства были переданы Эстонии, так как обстоятельства не позволяли передать их непосредственно Украине. Эстония намерена использовать эту сумму для ускорения оценки ущерба и критического ремонта системы распределения и передачи электроэнергии на Украине, которая была атакована российскими войсками.

Минюст США также пояснил, что эти средства были конфискованы после разоблачения незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и сфере распространения ядерного оружия.

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Военный аналитик Коротченко: взятие Авдеевки – удар по имиджу Украины
Потеря Авдеевки может подорвать боевой дух ВСУ
18 февраля 2024, 01:43

Фото: AP Photo/Felipe Dana

Взятие Авдеевки российскими войсками деморализует Вооруженные силы Украины (ВСУ), считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Короченко, успех российских войск наносит серьезный удар по имиджу Киева.

«Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут», – сказал он.

Эксперт добавил, что взятие Авдеевки отодвинет линию фронта от Донецка и уменьшит его обстрелы войсками Украины.

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#украина
#сво
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На Украине объяснили, как потеря Авдеевки повлияет на Зеленского
Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский лишится поддержки Запада
18 февраля 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член международного гражданского движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров рассказал о последствиях потери Авдеевки для Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости.
По словам политика, занятие Авдеевки российскими войсками может привести к снижению уровня поддержки Зеленского. Он добавил, что Киев потеряет поддержку на Западе.

«Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину – значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад», – заявил он.

Килинкаров подчеркнул, что Украина продолжит получать финансовую помощь от Запада, но этого будет недостаточно.

Экс-депутат Рады считает, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.

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Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
«Зеркало недели» показало видео с брошенным под Авдеевкой раненным бойцами ВСУ
17 февраля 2024, 19:38

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Украинские СМИ опубликовало видео разговора с близким раненого бойца ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным «Джанго» сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало», — сказано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале «Зеркало недели».
По данным корреспондентов, украинский военный ждал эвакуационный транспорт практически двое суток. После ожидания он позвонил родственникам и сообщил, что его и шестерых сослуживцев оставили погибать, заявив, что «за ними придут русские» и нужно будет поднять белый флаг.

Мужчина поделился, что он не может передвигаться из-за осколков в спине и перебитых ног.

По данным издания «Зеркало недели», во время одного из звонков в укрытие, где находились раненые, вошли российские военные, не давшие родным закончить разговор.



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#всу
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Рогов заявил, что взятие Авдеевки станет крупнейшей победой после Мариуполя
17 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки откроет российским войскам путь не только к другим городам Донбасса, но и к тем населённым пунктам, где ВСУ ещё не успели окопаться. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, именно Авдеевка является крупнейшей крепостью ВСУ, где они на протяжении восьми лет готовились к обороне и боевым действиям.

Таким образом, взятие Авдеевки станет негативным фактором, который подорвёт моральный дух украинских военных. Но, на деле, это происходит уже сейчас, поскольку ежедневно в открытых источниках публикуется большое количество некрологов.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в настоящее время украинские военные любыми способами пытаются покинуть территорию населённого пункта.

«На мой взгляд, Авдеевка будет крупнейшей победой после Мариуполя по значимости, по размерам, а по подготовленности, наверное, сравнимой с Мариуполем, если не больше, потому что восемь лет и миллионы тонн укреплений, бетона, железобетона, брони, вооружений, складов – на всём этом ставится крест», – уверен Рогов.
Также эксперт убеждён, что взятие Авдеевки нанесёт удар и по самому Зеленскому, который сейчас активно заявляет, что населённый пункт якобы не такой важный.

В заключение Рогов добавил, что российская армия в настоящее время находится «на подъёме», а также выразил надежду на то, что войска успешно возьмут Авдеевку и другие населённые пункты Донбасса.

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#вс рф
#украина
#россия
#спецоперация
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Бежавший в РФ украинский военный Камынин призвал сослуживцев «валить» из ВСУ
17 февраля 2024, 18:17

Фото: istock / Prostock-Studio

Бежавший в РФ украинский военнослужащий Андрей Камынин призвал своих сослуживцев «валить» из ВСУ, поскольку на поле боя их ожидает «нулевой результат». Об этом пишет РИА Новости.

«Желаю (сослуживцам — прим. ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — заявил боец в ходе допроса, запись которого есть в распоряжении издания.
Мужчина служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск на Запорожской линии фронта. Как утверждает Камынин, среди украинских бойцов мотивация отсутствует. Он также отметил, что везде можно встретить случаи дезертирства.

Происходящее на Украине он назвал истреблением населения своим же собственным правительством.

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Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Губернатор Сальдо сообщил о работе партизан в подконтрольном Киеву Херсоне
17 февраля 2024, 17:52

Фото: istock / Mariia Kokorina

В подконтрольном Киеву Херсоне поддерживающие Россию партизаны готовятся действовать — они накапливают оружие и планируют вступить в бой с ВСУ. Об этом сообщил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо изданию РИА Новости.

Сальдо сообщил, что херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной украинскими войсками правобережной части региона. По словам главы региона, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам РФ.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — отметил чиновник.
До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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