Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ

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Бойцы ВСУ помогли российским военным эвакуировать раненого командира морских пехотинцев ВС РФ с позывным «Хищник», который ранее взял украинцев в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».
Согласно сообщению, в начале февраля взвод 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ) штурмовал Новомихайловку. Командир был получил тяжелое ранение от удара вражеского дрона-камикадзе, однако продолжил командование несмотря на ранение. В какой-то момент погодные условия оказались на российской стороне и помешали вести противнику разведку, тогда морпехам удалось эвакуировать «Хищника».
Сейчас командир морпехов уже находится под присмотром медиков. Его жизни ничего не угрожает.
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«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его "Штормы" захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова