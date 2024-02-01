Сальдо: Заградотряды стреляют в спину не желающим воевать солдатам ВСУ

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Филиппов
Все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину собственные же заградотряды. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они примерно даже и понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. <...> Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти», — отметил губернатор.При этом, как отметил Сальдо, Киев бросает на фронт практически необученных солдат, мобилизуя жителей южных областей.
Читайте также:
На Украине заградотряд расстрелял отступающих бойцов ВСУ
Сальдо: заградотряд расстрелял солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр
ВСУ расстреляли своих же военных, отступающих в Харьковской области
Артем Путинцев