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Сальдо: Заградотряды стреляют в спину не желающим воевать солдатам ВСУ

01 февраля 2024, 05:10
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Филиппов

Все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину собственные же заградотряды. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они примерно даже и понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. <...> Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти», — отметил губернатор.

При этом, как отметил Сальдо, Киев бросает на фронт практически необученных солдат, мобилизуя жителей южных областей.


Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, в октябре 2023 года Владимир Сальдо рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#солдаты
#украина
#спецоперация
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The Telegraph: Глава ГУР Украины Буданов пообещал новое наступление ВСУ весной
01 февраля 2024, 01:08

Новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) начнется весной 2024 года. Об этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил изданию The Telegraph.
«По правилам любой, так сказать, игры — ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас — ход противника, он закончится и, я думаю, начнётся наш», — заявил Буданов.

Он отметил, что украинская армия перешла к стратегии «активной обороны» и начала строить обширные укрепления.

По словам главы Главного управления разведки (ГУР) Украины, российские военные пытаются установить контроль над незанятыми районами Донецка и Луганска и одновременно атакуют Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку. Он добавил, что хоть российской стороне и удалось добиться определенных успехов, достичь своих целей военным якобы не удалось.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.

Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

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#всу
#контрнаступление
#сво
#украина
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Bloomberg: Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов
01 февраля 2024, 00:40

Министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg.
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

Глава украинского военного ведомства попросил западных союзников увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.

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#украина
#снаряд
#оборона
#боеприпасы
#дефицит
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Риттер: Москва жестко ответит на планы Вашингтона по Украине
31 января 2024, 22:23

Фото: iStock/ValleraTo

Россия жёстко ответит на намерения Соединённых Штатов разместить свои ракетные вооружения на Украине, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские тогда сказали: «Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик напомнил, что Вашингтон разместил системы Aegis на территории Румынии и Польши, несмотря на нарушение международных договорённостей. Тогда Соединённые Штаты заявили, что эти системы предназначены для противоракетной обороны.

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#сша
#россия
#украина
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Минобороны: ВСУ пытались атаковать российские объекты 20 авиационными ракетами
31 января 2024, 21:23

Фото: iStock/Alexyz3d

Украинские военные пытались атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории России. Об этом сообщил в Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 17:00 по московскому времени была пресечена попытка осуществления террористической атаки с помощью 20 авиационных ракет на территории России.

В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО были уничтожены 17 ракет над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.

Обломки сбитых ракет обрушились на территорию воинской части около Любимовки в Крыму. Авиационная техника не получила повреждений.

Ранее сообщалось, что на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.

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Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ

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#минобороны рф
#ракета
#атака
#всу
#россия
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Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ
31 января 2024, 20:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные поразили несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные, об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег из Харькова в интервью для «РИА Новости».
Разрушительный удар был нанесён в ночь на 31 января.

«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские силы также нанесли удар по зданию «Укртелекома». Он заявил, что там базировались военные с «большими погонами». Помимо этого, там часто можно было заметить иностранных наёмников и инструкторов. Лебедев показал фото с военнослужащим, на рукаве которого был нашит флаг Швеции.

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#харьков
#вс рф
#всу
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Суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России по Донбассу
31 января 2024, 19:27

Фото: iStock/Askolds

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Киева к Москве о несоблюдении конвенций в Донбассе и Киеве, об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью.
В 2017 году киевские власти подали иск, потребовав признать действия России в Донбассе нарушающими международную конвенцию о борьбе с терроризмом, а в Крыму — конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Однако, по словам Донохью, в Донбассе Москва соблюдала все необходимые обязательства, за исключением незамедлительного сообщения о лицах, которые могли совершить преступления на территории этой страны. Что же касается Крыма — там Россия также организовала образовательную систему, включающую обучение на украинском языке.

В результате, Международный суд отклонил большинство претензий, предъявленных Киевом Москве.

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#суд
#россия
#украина
#оон
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Военный эксперт Дандыкин рассказал об особенностях ЗРК С-400 «Триумф»
31 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Для поражения беспилотника ВСУ, пытавшегося атаковать Санкт-Петербург, военнослужащие частей российской противовоздушной обороны использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Эта система имеет большой радиус действия и вполне способна сбивать не только дроны, но и самолёты.
Об этих и других особенностях российского зенитного комплекса рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что беспилотник, который сбили под Петербургом, являлся аппаратом дальнего радиуса действия. Такие БПЛА несут мощный боевой заряд. Скорее всего, именно поэтому для уничтожения этого дрона было решено использовать ракету ЗРК С-400 «Триумф».

По словам эксперта, этот комплекс имеет радиус действия в сотни километров, снабжён отличной оптико-электронной системой наведения и легко может сбивать не только беспилотники, но и военные самолёты. Дандыкин считает, что С-400 «Триумф» ни в чём не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит известную американскую ракетную систему Patriot, ракеты которой использовались для поражения российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

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#санкт-петербург
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В США заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к армии России
Эксперт Меркурис: ВСУ больше не атакуют, инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ
31 января 2024, 18:58

Фото: iStock/zim286

ВСУ перестала проводить наступательные действия и перестала атаковать позиции российских военных, при этом инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также предположил, что истинной причиной политического кризиса на Украине является именно тяжелая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Меркурис также добавил, что именно из-за этого президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома армии Валерия Залужного.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Авдеевское направление является одним из важнейших участков линии боевого соприкосновения. По его словам, мужики там воюют как следует.

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Путин заявил, что бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении «воюют как следует»
31 января 2024, 18:48

Фото: Сайт Кремля

Авдеевское направление является одним из важнейших участков линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе общения со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мужики там воюют как следует. Вот такие люди и должны заниматься воспитанием», — заявил глава РФ, говоря об Авдеевском направлении.

Президент рассказал, что Вооружённые силы Украины успешно удерживают 19 домов на окраине Авдеевки.

Владимир Путин также отметил, что это направление сейчас является одним из самых приоритетных для российской армии.

Ранее глава РФ высказался по поводу катастрофы, произошедшей с военным самолётом Ил-76 в Белгородской области. Путин заявил, что Россия настаивает на проведении международного расследования.

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#владимир путин
#украина
#сво
#вс рф
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