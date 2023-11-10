Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
Самоходные минометы «Нона-СВК» ЦВО ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Действуя в составе огневого взвода, расчеты «Нона-СВК» горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника», — рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.
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Диана Аванесян