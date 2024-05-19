Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба, которая составила около 11,5 миллиарда рублей. Кастюкевич отметил, что есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно — это погибшие люди, животные, уничтоженная часть природы.
Примечательно, что за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак на атомной станции.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года после серии ракетных ударов, которые были нанесены украинскими войсками. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, пятьдесят девять человек погибли.
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Примечательно, что за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак на атомной станции.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года после серии ракетных ударов, которые были нанесены украинскими войсками. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, пятьдесят девять человек погибли.
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Екатерина Коршунова