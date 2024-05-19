В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек

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Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими.
Уточняется, что в результате атаки украинских боевиков погиб один человек. Сальдо отметил, что находящиеся в автобусе люди приехали из Скадовского района на работу по сбору клубники.
По словам губернатора, многие получили ранения. Сальдо добавил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам губернатора, многие получили ранения. Сальдо добавил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова