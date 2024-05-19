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В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек

Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
19 мая 2024, 11:02
Фото: iStock/AndrisBarbans

Фото: iStock/AndrisBarbans

Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими.
Уточняется, что в результате атаки украинских боевиков погиб один человек. Сальдо отметил, что находящиеся в автобусе люди приехали из Скадовского района на работу по сбору клубники.



По словам губернатора, многие получили ранения. Сальдо добавил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна
19 мая 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба, которая составила около 11,5 миллиарда рублей. Кастюкевич отметил, что есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно — это погибшие люди, животные, уничтоженная часть природы.

Примечательно, что за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак на атомной станции.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года после серии ракетных ударов, которые были нанесены украинскими войсками. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, пятьдесят девять человек погибли.

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В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
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#херсонская область
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Минувшей ночью ВСУ совершили самую массированную атаку на Крым за последнее время
МО: ПВО сбили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ над территорией РФ
19 мая 2024, 10:26

Фото: iStock/Alexyz3d

Российские силы ПВО сбили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ в небе над территорией РФ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что атака была отражена при помощи дежурных средств противовоздушной обороны. Так, девять ракет ATACMS были уничтожены над территорией Республик Крым. В небе над Крымом также сбили один БПЛА. Ещё три беспилотника уничтожены над Белгородской областью и 57 дронов над Краснодарским краем.

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#краснодарский край
#белгородская область
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Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
FT: мобилизация угрожает существованию крупнейшего меткомбината на Украине
19 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/valtron84

Глава Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщает Financial Times.
По словам Лонгобардо, если мобилизация продолжится, то на предприятии не будет достаточного числа сотрудников для его стабильной работы. Он отметил, что заводу уже пришлось сократить производство, в особенности стали, которая нужна для того, чтобы защитить объекты энергетики.

Лонгобардо выразил мнение о ​том, что в конечном итоге Украина все равно проигрывает, несмотря на усиленные мобилизационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

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Военный эксперт Подоляка: в Волчанске продолжаются бои
19 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/zabelin

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что в Волчанске продолжаются боевые действия. Об этом пишет «Царьград».
По словам эксперта, город все еще остается одной из самых горячих точек. Подоляка отметил, что после потери украинской армией большей части укрепрайона в медгородке и контроля над последней дорогой из заречной части, остатки солдат ВСУ на этой территории обречены.

Он добавил, что на данном участке фронта отсутствует целостная оборона, по этой причине зачистка района — это только вопрос времени. Подоляка заключил, что российской армии удалось продвинуться в Волчанске благодаря авдеевской тактике, согласно которой сначала путь для бойцов пробивается авиабомбами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.

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#город
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
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Военный эксперт раскрыл, чем ВС РФ поможет наступление на Харьков
Военкор Коц: Наступление на Харьков откроет для ВС РФ другие направления
19 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

Успешное наступления на Харьков поможет российской армии продвинуться и на других участках фронта, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам эксперта, из-за наступления российской армии на Харьковском направлении ВСУ столкнулись с проблемами и на других участках фронта. Так, сейчас украинскому командованию приходится перебрасывать живую силу под Харьков из других регионов, в которых проходит линия боевого соприкосновения.

«Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее», — объяснил Коц.

Таким образом, ситуация в Харьковской области военкор описал как «некий громоотвод», который позволит российским войскам достичь успехов и на других направлениях.

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#харьковская область
#вс рф
#всу
#сво
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Они в ярости: Политик Куртен описал реакцию Запада на успехи РФ в зоне СВО
19 мая 2024, 09:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сторонники Киева на Западе всё больше приходят в ярость из-за успехов ВС РФ в зоне СВО, об этом написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х.
«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Куртен.

Политик также подчеркнул, что сейчас Вооружённым силам РФ удаётся с успехом вести наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее журналисты The Washington Post уже отметили, что за последние две недели наступления ВС РФ российской армии удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.

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#сво
#всу
#вс рф
#владимир зеленский
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На Украине рассказали о разочаровании Зеленского действиями Запада
Политолог Карасев: Зеленский разочарован стремлением Запада к миру с Россией
19 мая 2024, 08:42

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал президента Украины Владимира Зеленского, так как ему не нравится стремление Запада к миру с РФ. Об этом Карасев сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка».
По словам Карасева, лидер киевского режима признал, что чувствует «атмосферу мира» в заявлениях западных союзников. Политолог отметил, что Запад не верит в возможность победить Россию в этом противостоянии.

По этой причине украинские власти ощущают «легкое разочарование».

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Хотя Зеленский и страны Запада придерживаются данной концепции, солдаты ВСУ сдаются и отступают.

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В сети появилось видео, на котором темнокожий боец ВС РФ отгоняет дрон палкой
19 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/vadimrysev

В сети появились кадры, на которых темнокожий боец российской армии одной палкой отогнал украинский беспилотник, видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованных в сети кадрах видно, как над российскими позициями кружит FPV-дрон Вооружённых сил Украины. В это время боец Вооружённых сил РФ отгоняет его простой палкой. Беспилотник мечется, но от ударов пытается увернуться.

Отмечается, что видео опубликовали украинские ресурсы. Ролик они подписали расистскими оскорблениями и неуместными шутками.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО сбили над территорией страны 57 беспилотников ВСУ.

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#всу
#вс рф
#сво
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Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
19 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Olha Romaniuk

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Риттера, несмотря на то, что Зеленский и страны Запада придерживаются данной концепции, солдаты ВСУ сдаются и отступают. Экс-разведчик отметил, что в скором времени количество таких военных увеличится, так как они осознают, что никаких шансов на победу у Украины нет.

Риттер подчеркнул, что западные «союзники» киевского режима позволяют гражданам Украины гибнуть на поле боя, утверждая, что это поможет «навредить» РФ, однако при этом само НАТО не несет потерь.

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