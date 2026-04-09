Сенатор в Италии пожаловался на фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
Итальянский сенатор Иван Скафаротто пожаловался на фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» и призвал правительство вмешаться. Об этом сообщает местная газета Il Resto del Carlino.
Так, сенатор назвал фестиваль «тайной антиукраинской демонстрацией» и обратился с парламентским запросом, потребовав проверить законность мероприятия.
«Фестиваль запланирован в провинции Болонья в эти выходные. На нем впервые в Италии покажут документальный фильм Татьяны Борщ «Кровавые марионетки Запада»», — пишет RT.Ранее депутат итальянского парламента Федерика Онори возмутилась из-за документальных фильмов RT, выразив недовольство, что их до сих пор не запретили к показу. Однако замглавы МВД страны заявил, что законодательство не запрещает показы фильмов RT в Италии. И с этим ничего поделать нельзя.