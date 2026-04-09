09 апреля 2026, 18:16

Итальянский сенатор Иван Скафаротто пожаловался на фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» и призвал правительство вмешаться. Об этом сообщает местная газета Il Resto del Carlino.





Так, сенатор назвал фестиваль «тайной антиукраинской демонстрацией» и обратился с парламентским запросом, потребовав проверить законность мероприятия.





«Фестиваль запланирован в провинции Болонья в эти выходные. На нем впервые в Италии покажут документальный фильм Татьяны Борщ «Кровавые марионетки Запада»», — пишет RT.