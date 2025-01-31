Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» начнется 21 февраля

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В Москве пройдет III Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Он состоится в национальном центре «Россия» через три недели, с 21 по 23 февраля.
На фестивале состоятся множество документальных премьер, посвященных защитникам Отечества. Среди них «Остров веры» Ольги Кирий и Артёма Сомова, «На острие копья» Руслана Гусарова и Михаила Бурова, «Селидово. Преступление без срока давности» Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова, «С огнём в сердце» от «Роскосмос Медиа».
«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — отмечает Екатерина Яковлева, генпродюсер фестиваля.Читайте также:
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