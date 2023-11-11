SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

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Украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.
В результате попытка прорыва не удалась. Противник был отброшен от границы. ДРГ отступила, понеся потери. Известно, что среди диверсантов есть убитые и раненые. Российской стороне потерь удалось избежать.
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Александр Бойцов