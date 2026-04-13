Силы ПВО сбили 67 БПЛА над 4 областями, Крымом и акваторией Черного моря
Силы ПВО за шесть часов сбили 67 украинских беспилотников над несколькими регионами России, Крымом и акваторией Черного моря. Минобороны России раскрыло подробности нападения.
Ведомство уточнило, что дроны летели в сторону Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей. Под удар попали и Крым, и Черное море. Военные отметили, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Атака продолжалась с 08:00 до 14:00 по московскому времени.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
